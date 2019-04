Patrycja Zawadzka w środę wsiadła do autobusu w miejscowości Szelków, którym dotarła do Warszawy. Mamie powiedziała, że jedzie odwiedzić chłopaka. Ale nie powiedziała o tym, że razem z nim wybiera się do Berlina. To właśnie z tego miasta zadzwoniła do mamy następnego dnia. Nie wiadomo, co działo się później z dziewczyną. – pisze Onet.

