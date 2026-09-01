Zaginął znany operator Witold Płóciennik. Wielka akcja służb

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Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie w woj. lubuskim poszukują 56-letniego Witolda Płóciennika. Znany operator filmowy ostatni raz widziany był w miejscowości Lubniewice. Płóciennik to autor zdjęć między innymi do seriali „Klangor”, „Stulecie Winnych”. Za swoją pracę był nagradzany m.in. na festiwalu w Gdyni i „Camerimage”.

W poniedziałek policja w Sulęcinie opublikowała informację o poszukiwaniach 56-letniego Witolda Płóciennika. Operator po raz ostatni był widziany w sobotę, 29 sierpnia, w miejscowości Lubniewice nad jeziorem Lubiąż.

Zaginiony ma około 185 cm wzrostu, jest łysy, ma siwą brodę i krępą sylwetkę. W chwili zaginięcia miał przy sobie plecak koloru ciemnozielonego. Ubrany był w krótkie spodenki oraz długie, ciemne skarpetki we wzorki.

Poszukiwania Witolda Płóciennika z lądu, wody i powietrza

Jak informuje policja, w poniedziałek poszukiwania Płóciennika prowadzone były na szeroką skalę - z lądu, wody i powietrza. Wykorzystywany był policyjny śmigłowiec, drony z termowizją, sonary, quady, a także specjalistyczne grupy i pies tropiący.

W poszukiwania zaangażowanych zostało wielu policjantów, w tym funkcjonariusze pionu kryminalnego, którzy zajmują się również ustalaniem wszelkich okoliczności zaginięcia.

W działaniach uczestniczyli także strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Na miejscu pracowała również grupa ratowniczo-poszukiwawcza, a działania wspierali ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wielu ochotników.

Poszukiwania Witolda Płóciennika, zdj. Policja Lubuska / Policja

Poszukiwania prowadzone były zarówno na terenach leśnych i otwartych, jak i w rejonach zbiorników oraz cieków wodnych. Strażacy i ratownicy wykorzystywali specjalistyczny sprzęt, w tym sonary, które pozwalają na dokładne sprawdzanie akwenów.

W poszukiwaniach wykorzystywano nowoczesne technologie. Funkcjonariusze prowadzili działania przy użyciu dronów wyposażonych w kamery termowizyjne, umożliwiających przeszukiwanie rozległych i trudno dostępnych terenów.

„Jeżeli posiadasz jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionego, zauważyłeś osobę odpowiadającą jego rysopisowi lub wiesz, gdzie mógł się udać – niezwłocznie skontaktuj się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie lub zadzwoń pod numer alarmowy 112” – apeluje policja. Numer policji w Sulęcinie to 47 79 312 11 lub 47 79 312 12. Każda informacja może mieć znaczenie i przyczynić się do odnalezienia zaginionego.

Kim jest Witold Płóciennik?

Witold Płóciennik to znany operator filmowy. W 2019 r. został nagrodzony za zdjęcia do filmu „Ikar. Legenda Mietka Kosza” na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rok później zdobył Nagrodę Główną w Konkursie Filmów Polskich na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage” w Toruniu za zdjęcia do filmu „Zieja”.

Jest autorem zdjęć m.in. do „Wymyku”, „Carte Blanche” czy „Za niebieskimi drzwiami”. Pracował także przy serialach „Stulecie Winnych” i „Klangor”.