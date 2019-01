Karę 16 lat więzienia wymierzył Sąd Okręgowy w Lublinie 31-letniemu Kamilowi K. Mężczyzna został uznany winnym zabójstwa młodego mężczyzny i zranienia drugiego nożem na ulicy w centrum Lublina. Wyrok nie jest prawomocny.

Do zabójstwa i zranienia doszło w lutym 2018 r., przed sklepem przy ul. Narutowicza. Zajście zaczęło się od kłótni w sklepie z udziałem kilku mężczyzn, potem doszło do bójki na ulicy. Oskarżony Kamil K. został uderzony pierwszy. W odwecie zaatakował nożem, scyzorykiem o długości ostrza ok. 20 cm.



Najpierw ugodził nim w udo jednego z mężczyzn, potem chwycił za szyję innego i zadał mu cztery ciosy, m.in. w brzuch i klatkę piersiową, powodując rozległe obrażenia. 27-latek zmarł podczas reanimacji prowadzonej przez zespół pogotowia ratunkowego.



Sąd uznał, że oskarżony działał z bezpośrednim zamiarem spowodowania obrażeń i zabójstwa, stopień szkodliwości popełnionych przez niego czynów jest bardzo wysoki. Działał on pod wpływem alkoholu, w miejscu publicznym, z użyciem niebezpiecznego narzędzia i obiektywnie bez ważnego, racjonalnie uzasadnionego powodu, co świadczy o jego poczuciu bezkarności - powiedziała sędzia Barbara Markowska.



Sędzia dodała, że oskarżony był poprzednio karany sądownie za przestępstwa z użyciem przemocy, działał w warunkach recydywy. Podkreśliła jednak, że to jednak zmarły pokrzywdzony zaatakował pierwszy, był agresywny, bił i kopal oskarżonego, co sąd wziął po uwagę przy wymiarze kary.



Sąd skazał Kamila K. za zabójstwo na karę 15 lat więzienia, a za zranienie - na rok więzienia i wymierzył mu karę łączną w wysokości 16 lat więzienia. Oskarżony ma też zapłacić 30 tys. zł zadośćuczynienia matce zabitego i 5 tys. zł zranionemu mężczyźnie.



W tym samym procesie sąd skazał na 5 miesięcy więzienia 35-letniego Włodzimierza P., który bezpośrednio po bójce pod sklepem ukrywał w swoim mieszkaniu Kamila K.



Opracowanie:

Maciej Nycz