Sąd Rejonowy w Toruniu w czwartek tymczasowo aresztował na trzy miesiące 61-letniego Sławomira S., który we wtorek nożem zabił 70-letnia siostrę i usiłował zabić 71-letniego szwagra.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Centrum-Zachód w Toruniu, która wnioskowała a areszt.

Do tragedii doszło we wtorek po południu. Małżeństwo odwiedził brat kobiety Sławomir S. Po pewnym czasie wywiązała się między nimi kłótnia na tle podziału spadku po zmarłej matce. W pewnym momencie 61-latek śmiertelnie ugodził nożem kobietę, a następnie dźgnął jej męża. Wcześniej 71-latek zdążył zadzwonić na policję. Przybyli na miejsce policjanci zatrzymali nożownika. Ranny trafił do szpitala.



Badanie wykazało, że 61-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.



Podejrzany przyznał się do zabójstwa siostry, ale nie przyznał się do usiłowania zabójstwa szwagra. W czasie przesłuchania złożył wyjaśnienia.



Sławomirowi S. za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż osiem lat, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.