Za ile zatankujemy w weekend? Są nowe maksymalne ceny paliw

RMF24

Nowe wieści dla kierowców przed weekendem. Minister energii ustalił maksymalne ceny paliw, które obowiązywać będą od soboty do poniedziałku (17-19 października).

Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,89 zł, benzyny 98 - 7,68 zł, a oleju napędowego 8,00 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii.

Ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą zatem niższe niż w piątek.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,95 zł, benzyny 98 - 7,76 zł, a oleju napędowego 8,03 zł.

Następne obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane 19 października i określi ceny na wtorek.

Pakiet CPN już po raz trzeci

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

Ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.