Za ciasno na dzieci. Zaskakujące wyniki raportu

RMF24

Coraz więcej Polaków wskazuje, że niewielki metraż mieszkania powstrzymuje ich przed powiększeniem rodziny – wynika z najnowszego badania „To my. Polacy o nieruchomościach – III kwartał 2026”. Problem dotyczy nie tylko mieszkań w blokach, ale także domów jednorodzinnych.

Jak pokazuje raport przygotowany przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl, aż 31 procent Polaków mieszkających w blokach przyznaje, że zbyt małe mieszkanie powstrzymuje ich przed decyzją o pierwszym dziecku. Jeszcze więcej, bo 43 procent badanych, deklaruje, że ograniczona przestrzeń jest powodem rezygnacji z kolejnego potomka.

Co ciekawe, podobne obawy mają również właściciele domów jednorodzinnych. Co piąty ankietowany mieszkający w domu uważa, że obecny metraż nie pozwala mu na powiększenie rodziny. W przypadku decyzji o kolejnym dziecku, ten odsetek rośnie do 25 procent.

Mieszkania, z których się wyrasta

Raport zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny problem – zmieniające się potrzeby mieszkaniowe Polaków. Aż 44 procent osób żyjących w blokach przyznaje, że ich obecne mieszkanie odpowiadało ich potrzebom kilka lat temu, ale dziś już nie spełnia oczekiwań.

Autorzy badania podkreślają, że niemal połowa mieszkańców bloków „wyrosła” ze swojego lokum. Kawalerki i dwupokojowe mieszkania, które kiedyś były idealne dla singli czy par, po latach okazują się niefunkcjonalne, gdy zmienia się styl życia i pojawia się myśl o powiększeniu rodziny.

Badanie „To my. Polacy o nieruchomościach – III kwartał 2026” przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1016 dorosłych Polaków.