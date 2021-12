Jak co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia na drogach będą wzmożona policyjne patrole. Jak powiedział kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, funkcjonariusze kontrolować będą m.in. prędkość, trzeźwość kierowców i sposób przewożenia dzieci.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Okres świąteczny charakteryzuje się zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów i pieszych, dlatego też od piątku do poniedziałku policjanci będą bardzo widoczni na drogach, w szczególności na trasach wyjazdowych i wjazdowych z i do miast - zaznaczył kom. Robert Opas.

Wskazał, że na polskich drogach będzie więcej oznakowanych policyjnych patroli, ale nie zabraknie też policjantów w radiowozach nieoznakowanych, również tych ze specjalnych grup SPEED.

Wzmożone działania na drogach prowadzone są głównie w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą sprawdzać prędkość, z jaką jadą kierowcy, ich trzeźwość, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia dzieci - podkreślił policjant.

W trakcie świąt policjanci będą zwracać również uwagę na stan techniczny pojazdów oraz sprawdzać prawidłowość poruszania się pieszych po drodze oraz posiadanie przez nich obowiązkowych elementów odblaskowych - podał.

Tragiczne statystyki

Funkcjonariusz z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przekazał dane dotyczące wypadków podczas zeszłorocznych świąt Bożego Narodzenia. W ubiegłym roku w dniach 24-26 grudnia na polskich drogach doszło do 94 wypadków, w których 31 osób zginęło, a 96 zostało rannych - zaznaczył. Dodał, że 13 z tych wypadków drogowych oraz 114 kolizji spowodowanych było przez kierowców pod wpływem alkoholu.

Z kolei w 2019 roku w trakcie Bożego Narodzenia doszło do 178 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 224 zostało rannych.

Zaapelował również o ostrożność, rozsądek i rozwagę na drodze oraz o przestrzeganie przepisów przez użytkowników dróg, zarówno zmotoryzowanych, jak i tych niechronionych - pieszych i rowerzystów.

Zmienna aura

W święta najprawdopodobniej aura może być bardzo zmienna. Weźmy to pod uwagę i dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze, tak byśmy szczęśliwie dojechali do swoich bliskich. Wyjedzmy w trasę na tyle wcześniej, aby nie trzeba było się spieszyć i stresować utrudnieniami w ruchu, które w tym okresie bywają niemożliwe do uniknięcia. Sprawdźmy także przed wyruszeniem w trasę czy samochód jest sprawny i odpowiednio wyposażony. Na długiej trasie warto też rozważyć postoje, tak, aby przez kilkanaście minut co jakiś czas odpocząć i ruszać dalej skoncentrowanym i możliwie wypoczętym - podkreślił.

Przypomniał też, że 25 i 26 grudnia w godz. 8-22 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Dotyczy to również 1 stycznia - dodał.