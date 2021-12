135 mld dol. wydali w br. użytkownicy smartfonów i tabletów na zakup mobilnego oprogramowania. To aż o 25 proc. więcej niż rok temu. Jak wskazują analitycy, nie widać oznak spowolnienia trendu - pisze w czwartek "Rzeczpospolita".

Zdjęcie ilustracyjne / AA/ABACA / PAP/Abaca

Gazeta donosi, że aż 135 mld dol. wydano w tym roku na świecie na zakup aplikacji mobilnych. Zwraca przy tym uwagę, że to o jedną czwartą więcej niż rok temu - wynika z analiz firmy AppAnnie. Zdaniem ekspertów to pandemia, głównie przez dotychczasowe lockdowny, izolację, wzrost e-zakupów, zdalną szkołę i pracę, napędziła trend.



"Przez niecałe 12 miesięcy globalnie na telefonach zainstalowaliśmy aż ponad 130 mld aplikacji" - pisze "Rz". Jak dodaje, boom widać nad Wisłą - co piąty robiący zakupy w sieci dokonuje ich przez aplikację.



W ten sposób odbieramy zakupy i nadzorujemy finanse. Rozwiązania mobilne są przyszłością - mówi w rozmowie z "Rz" Maciej Kasprzak, menedżer aplikacji dla bankowości detalicznej w Ailleron.