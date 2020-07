​Bardzo możliwe, że twórcy siódmej części "Mission: Impossible" będą mogli wysadzić na potrzeby filmu 114-letni most w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Jak mówi wiceminister kultury, filmowcy chcą zniszczyć tylko "małą część", a Polska czeka na producentów z otwartymi ramionami.

Tom Cruise / Douliery Olivier/ABACA / PAP/EPA

O tym, że 114-letni most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim ma zostać wysadzony informowała "Gazeta Wyborcza". Zdaniem mediów, amerykańscy filmowcy chcieli wykorzystać sekwencję z eksplozją przy kręceniu siódmej części "Mission: Impossible" z Tomem Cruisem w roli głównej. Roboczy tytuł filmu to "Libra".

Wiceminister kultury Paweł Lewandowski był pytany o tę sprawę przez Wirtualną Polskę. Ja bym się nie fiksował, że to jest zabytek. Nie każda stara rzecz jest zabytkiem. Wyraźnie jest napisane w ustawie, że zabytkiem jest tylko to, co ma wartość społeczną, artystyczną bądź naukową - powiedział.

Podkreślił, że most to "relikt postindustrialny" i nie jest obecnie używany. Nam zależy na tym, żeby tę linię (która po moście jeździła) rewitalizować, a przy okazji promować Polskę. Realizacja filmu "Libra" w tym miejscu to impuls rozwojowy dla całego regionu. To jest świetny pomysł, żeby takie produkcje tam realizować. Więc my chcielibyśmy, żeby ten most zagrał w tym filmie - mówił.

Lewandowski dodał także, że zniszczona ma być tylko "mała część" mostu. Podkreślił, że resort kultury nie jest w stanie dać gwarancji, że konstrukcja zostanie później odbudowana, ale Amerykanie "będą w tym partycypować".

Wiceszef resortu w rozmowie z WP podkreślił także, że film miałby być kręcony w kwietniu 2021 roku, a scena z mostem pojawiłaby się w zwiastunie superprodukcji.

Wyburzeniu mostu sprzeciwia się wojewódzki konserwator zabytków oraz samorząd. Z kolei rzecznik PKP podkreślił, że nie ma na razie zawartej żadnej umowy z firmą produkcyjną odpowiadającą za film.

Jak podaje Onet, w grudniu 2019 roku reżyser filmu Christopher McQuarrie był na Dolnym Śląsku, żeby obejrzeć most. Towarzyszyło mu Wojsko Polskie.

Fakt udziału Wojska Polskiego w oględzinach mostu w Pilchowicach, które miały miejsce 13 grudnia zeszłego roku, w czerwcu potwierdził dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych RP generał Jarosław Mika - mówi Onetowi Piotr Lewandowski z Fundacji "Thesaurus".