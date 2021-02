Za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem odpowie przed Sądem Rejonowym w Białymstoku mężczyzna oskarżony o to przez miejscową prokuraturę. Według ustaleń dochodzenia, zirytowany tym, że zwierzę wskoczyło na stół w kuchni, 35-latek wyrzucił psa przez okno z ósmego piętra.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Oskarżony jest tymczasowo aresztowany od połowy listopada; sąd zdecyduje, czy ten środek zapobiegawczy będzie utrzymany do procesu. Termin rozpoznania tej sprawy nie został jeszcze ustalony.

Policja , która w listopadzie 2020 roku otrzymała zgłoszenie o martwym psie leżącym przy jednym z bloków, zatrzymała w tej sprawie początkowo dwie osoby. Jeszcze tego samego dnia policja przesłuchała właścicielkę zwierzęcia. Według jej wyjaśnień, gdy konkubent przygotowywał kolację, pies wskoczył na stół kuchenny stojący przy oknie. Zirytowało to mężczyznę, który chwycił zwierzę i wyrzucił przez to okno. Sprawca był pijany.



Zarzuty zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem policja postawiła wstępnie obu osobom, zarzucając im działanie "wspólnie i w porozumieniu". W dochodzeniu prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ, bo zebraniu innych dowodów, wątek dotyczący 22-latki został jednak umorzony, a do sądu skierowany został akt oskarżenia przeciwko 35-latkowi.



Za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia.