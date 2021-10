Do 5 lat więzienia grozi kierowcy, który w czerwcu w podczęstochowskich Rędzinach omal nie potrącił na przejściu dla pieszych czterech osób. Prokuratura zakończyła śledztwo w tej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia. Mężczyzna w przeszłości odsiadywał już wyrok za spowodowanie śmiertelnego wypadku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pierwszy zarzut to narażenie pieszych na niebezpieczeństwo. 39-letni mężczyzna wyprzedzał cztery stojące przed przejściem dla pieszych samochody. W tym czasie przez jezdnię próbowały tam przejść 4 osoby, w tym dwoje kilkuletnich dzieci. Kierowca nawet się nie zatrzymał, co widać na nagraniach miejskiego monitoringu.

Drugi zarzut dotyczy złamania zakazu prowadzenia samochodów. Po tym, jak mężczyzna w przeszłości pijany wsiadł do samochodu i spowodował śmiertelny wypadek, sąd dożywotnio pozbawił go prawa jazdy. Mężczyzna przyznał się do winy. Początkowo był w tymczasowym areszcie, potem zastosowano wobec niego policyjny dozór.