​10 tys. km - taki dystans dzieli Jelenia Górę od Katmandu w Nepalu i taki dystans pokonał Jelonek, czyli odrestaurowany Jelcz, taki sam jak te, które woziły bagaże i zaopatrzenie wielkich polskich wypraw himalajskich w latach 70. i 80. Tym razem do celu nie udało się dotrzeć, zaogniona sytuacja w Afganistanie sprawiła, że także Pakistan stał się przeszkodą nie do pokonania. Ostatecznie wyprawa zawróciła z Iranu i przez Turcję, Rumunię, Węgry i Słowację powróciła do Jeleniej Góry, ale zaplanowany dystans 10 tys. km został pokonany. Po drodze w Krakowie ekipa spotkała się z dziennikarzem RMF FM.

REKLAMA