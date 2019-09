Nie żyje 41-letni policjant z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie w woj. świętokrzyskim. Jego auto w piątek wieczorem zderzyło się czołowo z ciężarówką na drodze krajowej nr 78 w Zdanowicach.

(zdjęcie ilustracyjne) / Archiwum RMF FM

Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 20:00 na odcinku Szczekociny - Jędrzejów.



Jak wstępnie ustalili policjanci doszło do zderzenia czołowego opla zafiry, kierowanego przez 41-letniego mężczyznę, z pojazdem ciężarowym. W wyniku tego zdarzenia ciężarówka uderzyła jeszcze w voklswagena, który próbował włączyć się do ruchu z drogi podporządkowanej - relacjonował oficer prasowy tamtejszej komendy Michał Kowalczyk.



Dodał, że do szpitala przewiezione zostały dwie osoby. Kierowca opla zmarł w wyniku poniesionych obrażeń - powiedział rzecznik jędrzejowskiej policji.



Przez ponad dziewięć godzin dk 78 była zablokowana. Policja kierowała ruch objazdem przez Oksę.