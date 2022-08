"Na całe szczęście nasi pacjenci powoli wracają do zdrowia" - mówi o osobach, które zostały ranne w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji konsul RP Dagmara Luković. Jadący do Medziugorie autobus z polskimi pielgrzymami zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie. Zginęło 12 osób, 28 przebywa w szpitalach.

Szpital w Zagrzebiu / Jacek Skóra, RMF FM

Przyczyna wypadku w Chorwacji wciąż jest ustalana. Dzięki wstępnym wynikom sekcji zwłok kierowcy wiemy już, że mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu ani środków odurzających, gdy kierował autokarem. Wciąż prowadzone są czynności śledcze - zaznacza konsul RP w Zagrzebiu Dagmara Luković. W rozmowie z Markiem Wiosło Luković przekazała, że zidentyfikowano już 9 z 12 ofiar tragicznego zdarzenia.

Wiemy już na pewno, kto leży w szpitalu. Siła uderzenia była na tyle potężna, że torebki, saszetki rozleciały się po całym autobusie. Do szpitala trafiły osoby bez dokumentów. Mnóstwo osób było nieprzytomnych. Ponadto wiedzieliśmy, że 12 osób nie żyje. Osoby przytomne mogliśmy zapytać, jak się nazywają, natomiast w przypadku osób, które zginęły lub były nieprzytomne, nie mieliśmy takiej możliwości - podkreśliła Luković.

Jaki jest stan pacjentów?

Pojawiły się też nowe informacje dotyczące stanu zdrowia osób przebywających w chorwackich szpitalach.

Na całe szczęście nasi pacjenci powoli wracają do zdrowia. Nie ma pacjentów w stanie zagrażającym życiu. Wiemy też, że w najbliższych dniach część poszkodowanych będzie mogła wrócić do domu - przekazała konsul RP.

Na konferencji prasowej przed szpitalem w Zagrzebiu zajmujący się Polakami lekarz przekazał, że "wszystkich ośmiu pacjentów przyjętych w sobotę do kliniki traumatologii w Zagrzebiu jest w stanie dobrym". Mario Malović przekazał też, że trzy osoby wrócą do Polski w środę. Co do kolejnych, zobaczymy. Jesteśmy w stałym kontakcie z polską ambasadą, z polskim zespołem medycznym, który jest na miejscu w szpitalu. Podejmiemy decyzję, która będzie najlepsza dla pacjentów - podkreślił chirurg.

Ambasada prosi, by tylko rodziny korzystały ze specjalnej infolinii

W sobotę Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię, pod którą członkowie rodzin ofiar wypadku autokaru w Chorwacji mogą uzyskać informacje o swoich bliskich. Dzwonią jednak nie tylko rodziny, co stwarza pewne problemy.

Infolinia jest bardzo przeciążona m.in. dlatego, że dzwonią nie tylko rodziny poszkodowanych, ale też osoby, które chciałyby się dowiedzieć czy ktoś z ich miejscowości został poszkodowany - podkreśliła Luković.

W Zagrzebiu są już rodziny poszkodowanych. Kolejne osoby, których krewni znajdują się w szpitalach, wybierają się do Chorwacji.

Cztery osoby już wróciły do Polski

12 osób zginęło, a 32 zostały ranne w wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorje.

Do wypadku doszło ok. godz. 5.40 na autostradzie A4, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - przekazała policja.

Spośród 32 osób rannych, które przewiezione zostały do pięciu chorwackich szpitali, cztery osoby powróciły w nocy z soboty na niedzielę do kraju samolotem wraz z rządową delegacją, z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim na czele.