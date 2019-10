PiS zdobyło 34,30 proc. głosów i wygrało wybory do Sejmu w okręgu nr 8 obejmującym całe woj. lubuskie. Drugi wynik uzyskała KO z poparciem na poziomie 31,27 proc. – wynika z opublikowanego protokołu wyników głosowania Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze.

Wybory parlamentarne 2019 / Paweł Balinowski / RMF FM

PiS zdobyło 34,30 proc. głosów i wygrało wybory do Sejmu w okręgu nr 8 obejmującym całe woj. lubuskie. Drugi wynik uzyskała KO z poparciem na poziomie 31,27 proc. - wynika z opublikowanego protokołu wyników głosowania Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze.

Trzeci wynik w tym okręgu jest udziałem SLD - 15,61 proc., przed PSL - 11,63 proc. i Konfederacją - 7,19 proc.



Według protokołu KW Prawo i Sprawiedliwość zdobył 150 188 głosów, KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni - 136 955, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 68 341, KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 50 943, a KW Konfederacja Wolność i Niepodległość - 31 490 głosów.



Na wszystkie listy oddano w okręgu łącznie 437 917 ważnych głosów. Wg danych z protokołu frekwencja wyniosła 62,27 proc.



Najlepszy wynik ze wszystkich kandydatów do Sejmu zanotował szef lubuskiego PiS i lider listy tego ugrupowania poseł Marek Ast - 36 073 głosów. Drugi wynik w skali całego okręgu zanotowała Anita Kucharska-Dziedzic - jedynka na liście KW SLD. Liderka partii Wiosna Biedronia w woj. lubuskim otrzymała 30 581 głosów.



Najwięcej głosów z listy KO uzyskał drugi na niej szef lubuskiej senator PO Waldemar Sługocki - 29 580. Najwięcej głosów dla PSL otrzymała pierwsza na liście, szefowa lubuskich struktur Stronnictwa Jolanta Fedak - 13 792, a na liście Konfederacji jej lider Krystian Kamiński - 14 251 głosy.



W okręgu wyborczym nr 8 swoje listy kandydatów do Sejmu zarejestrowało pięć wymienionych ogólnopolskich komitetów wyborczych.



Przed czterema laty w okręgu lubuskim wybory do Sejmu przy frekwencji na poziomie 44,63 proc. wygrał komitet PiS (28,27 proc.), który o 201 głosów wyprzedził PO (28,21 proc.). Swoich posłów wprowadziły wówczas do Sejmu cztery komitety: po pięciu PiS i PO oraz po jednym Nowoczesna (9,99 proc.) i Kukiz’15 (8,75 proc.).



W 2015 r. w Lubuskiem trzeci wynik uzyskała Zjednoczona Lewica uzyskała 10,02 proc., ale nie przekroczyła progu w kraju i nie miała mandatu. Również pozostałe komitety w tym okręgu nie miały mandantów, tj. PSL (5,12 proc.), KORWiN (4,99 proc.), Partia Razem (3,99 proc.) i KWW Zbigniewa Stonogi (0,35 proc.).