Centralna Komisja Egzaminacyjna podała zbiorcze informacje o wynikach tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie mogą sprawdzić swoje indywidualne rezultaty drogą elektroniczną.

Uczniowie szkoły nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie przed rozpoczeciem egzaminu / Wojciech Pacewicz / PAP

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 63 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 45 proc.



Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Przeprowadzany był on na jednym poziomie. Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z egzaminu z języka angielskiego to 59 proc. punktów, z niemieckiego - 42 proc., z rosyjskiego - 48 proc., z francuskiego - 61 proc., z hiszpańskiego - 56 proc., a z włoskiego - 58 proc.