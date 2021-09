Wyrzutnia wodna, która może pomóc uratować osoby tonące, to wynalazek, który otrzymał dzisiaj pierwszą nagrodę "Młody innowator". Konkurs dla uczniów z całej Polski zorganizowała Naczelna Organizacja Techniczna. Sprawdzaliśmy, jak działa to urządzenie zaprojektowane przez warszawskich licealistów.

Licealiści Gabriela Rutkiewicz i Patryk Górski prezentują wyrzutnię wodną / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Osoba ratująca bierze wyrzutnię, naciska spust, kieruje ją w stronę osoby tonącej. Z wyrzutni można wystrzelić bojkę ratunkową, która otwiera się w wodzie. Bojka jest żółta, neonowa, bardzo dobrze ją widać. Ma ona około sześćdziesięciu centymetrów. W przyszłości planujemy zastosować do niej liny, co ułatwi uchwyt. Na razie bojka może być wyrzucona na odległość 20 metrów. Docelowo pracujemy nad tym, by było to 80-100 metrów - przyznają w rozmowie z RMF FM twórcy wyrzutni i jednocześnie licealiści z LO imienia Leopolda Staffa w Warszawie Gabriela Rutkiewicz i Patryk Górski.

Planujemy też współpracę z WOPR-em, ale zobaczymy, jak wyjdzie - dodają. Chcielibyśmy, żeby wyrzutnia była dostępna w miejscach ogólnodostępnych, na plażach, w okolicy, gdzie jest molo, by mogły z niej korzystać wycieczki szkolne i kolonie (...) Chcemy jak najszybciej opatentować nasz pomysł - podkreślają nasi rozmówcy.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj całej rozmowy Michała Dobrołowicza z twórcami nagrodzonego wynalazku - wodnej wyrzutni

Wyrzutnia wodna / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Konkurs "Młody Innowator" organizują: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Hasło konkursu w tym roku brzmiało "Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie".