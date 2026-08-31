Pracujesz i uczysz się zawodu? Od września dostaniesz niższe wynagrodzenie

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Od 1 września 2026 roku zmieniają się minimalne stawki wynagrodzenia dla pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe. Tym razem kwoty będą niższe niż w okresie letnim.

Od września do listopada 2026 roku młodociani pracownicy otrzymają niższe wynagrodzenie niż w poprzednim kwartale. Powód? Spadek przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które stanowi podstawę do wyliczenia ich pensji.

Wynagrodzenie młodocianego to określony procent przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Za II kwartał 2026 r. wyniosło ono 9 233,13 zł, czyli mniej niż w I kwartale (9 562,88 zł).

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Nowe stawki wynagrodzenia młodocianych od września 2026 r.

Od 1 września do 30 listopada 2026 r. minimalne wynagrodzenie młodocianych wyniesie:

738,65 zł brutto – w pierwszym roku nauki zawodu (8 proc. przeciętnego wynagrodzenia),

830,98 zł brutto – w drugim roku nauki zawodu (9 proc. przeciętnego wynagrodzenia),

923,31 zł brutto – w trzecim roku nauki zawodu (10 proc. przeciętnego wynagrodzenia),

646,32 zł brutto – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy (7 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

To kwoty minimalne – pracodawca może oczywiście zaproponować wyższe wynagrodzenie.

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Kogo dotyczą zmiany?

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła 18. roku życia. Zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, które może mieć formę nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Dlaczego stawki spadły?

To nietypowa sytuacja, bo zwykle kolejne kwartały przynosiły wzrost wynagrodzeń. Tym razem jednak przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za II kwartał 2026 r. spadło, co automatycznie przełożyło się na niższe stawki dla młodocianych. Mechanizm ten jest stały i wynika z rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych – stawki są aktualizowane co kwartał.

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Obowiązki pracodawcy wobec młodocianego pracownika

Zatrudnienie młodocianego wiąże się z dodatkowymi wymogami ochronnymi. Pracodawca musi zawrzeć z nim umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, a także przestrzegać zakazu zatrudniania przy pracach wzbronionych, w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Naruszenie tych zasad grozi odpowiedzialnością za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Wynagrodzenie młodocianego podlega standardowym składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkom na podatek dochodowy. Pracodawcy mogą też w określonych przypadkach ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia lub refundację wynagrodzeń.

Źródło: pit.pl