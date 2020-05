Policjanci CBŚP wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku przerwali dystrybucję fałszywych pieniędzy. Mowa o podrabianych funtach szterlingach. Banknoty w wielu przypadkach miały identyczne numery seryjne. Tak przygotowane pieniądze były wymieniane w wielu kantorach na terenie województwa pomorskiego. W sprawie podejrzane są trzy osoby.

Fałszywe banknoty o nominale 20 funtów brytyjskich / CBŚP

Policjanci z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obiegu podrobionych banknotów o nominale 20 funtów brytyjskich.

Z ustaleń śledztwa wynika, że na pomysł nielegalnej działalności wpadł prawdopodobnie jeden z zatrzymanych mężczyzn, a następnie dołączyły do niego kolejne dwie osoby, chcące szybko zarobić.

Podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej poprzez wymianę funtów za pośrednictwem kilkudziesięciu kantorów zlokalizowanych na terenie Gdańska i innych miejscowości województwa pomorskiego, wprowadzali do obiegu fałszywe banknoty o nominale 20 funtów.



3 osoby podejrzane

Na początku tygodnia policjanci CBŚP zatrzymali 3 osoby. Podczas przeszukania zatrzymanych oraz ich miejsc zamieszkania, funkcjonariusze znaleźli ponad 120 banknotów. Z ich oględzin wynika, że numery seryjne w wielu przypadkach powtarzały się, co jednoznacznie wskazuje, że są to banknoty podrobione.



Podrobione banknoty / CBŚP

W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dot. m.in. kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania oraz usiłowania puszczenia w obieg podrobionych funtów szterlingów, a także przechowywania w celu wprowadzenia w obieg podrobionych banknotów.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności. W środę, na wniosek Zarządu CBŚP w Olsztynie oraz Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, Sąd Rejonowy w Gdańsku zastosował wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań.



Obecnie trwają dalsze czynności zmierzające do ustalenia pozostałych członków zorganizowanej grupy przestępczej, ujawnienia i zabezpieczenie innych podrobionych banknotów wprowadzanych do obiegu przez grupę przestępczą oraz ustalenia pokrzywdzonych.