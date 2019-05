Policjanci CBŚP z Olsztyna rozbili grupę, której członkowie podejrzani są m.in. o niekorzystne rozporządzenie mieniem wielkiej wartości innych osób, prania pieniędzy, a także posługiwania się podrobionymi dokumentami. Według śledczych podejrzani wyłudzili 100 tys. zł z kont zamożnych osób oraz usiłowali wyłudzić kolejne 12 mln zł od kilku pokrzywdzonych.

Zdjęcie ilustracyjne / CBŚP

Łącznie w sprawie występuje 19 podejrzanych, w tym także pracownicy banków.



Jak podała rzecznik CBŚP komisarz Iwona Jurkiewicz, policjanci z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji od ponad 2 lat prowadzą śledztwo, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie dotyczące grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o wyłudzenie pieniędzy z rachunków bankowych bardzo zamożnych osób.



Z ustaleń policjantów CBŚP wynika, że grupa działała od 2016 do 2017 roku. W tym czasie w sposób nielegalny przelano z kont pokrzywdzonych 100 tys. złotych oraz usiłowano wyłudzić 9,5 mln zł. Dzięki działaniom policjantów nie doszło do kolejnych przelewów, tym razem na kwotę 2,5 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa planowała następne przestępstwa.



Według śledczych członkowie grupy współpracując z pracownikami banków, przy użyciu podrobionych dokumentów tożsamości likwidowali lokaty lub przelewali pieniądze z kont bankowych pokrzywdzonych na inne - założone specjalnie w tym celu konta. Policjanci ustalili, że w grupie występował określony podział ról. Znajdowały się w niej osoby odpowiedzialne za organizację fałszywych dowodów osobistych, wyszukiwanie kontaktów wśród pracowników banków czy znajdowanie tzw. "słupów", na dane których zakładano konta bankowe, gdzie przelewano skradzione pieniądze.



Pod koniec 2018 r. w Gdańsku i w Olsztynie policjanci CBŚP zatrzymali 3 osoby podejrzane o udział w oszustwach. Wśród zatrzymanych byli także pracownicy banków. W ostatnim czasie na terenie Warszawy zatrzymano kolejnego mężczyznę, któremu przedstawiono zarzut niekorzystnego rozporządzenia mieniem innej osoby w wysokości 100 tys. oraz usiłowanie wyłudzenia około 3 mln zł.



W sprawie występuje łącznie 19 podejrzanych w wieku od 28 do 59 lat, którym przedstawiono zarzuty popełnienia i usiłowania popełnienia przestępstw, w tym niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, prania pieniędzy, a także posługiwania się podrobionymi dokumentami. Są to mieszkańcy województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i mazowieckiego. Większość zatrzymanych była wcześniej notowana przez policję za przestępstwa przeciwko mieniu.



Na wniosek prokuratury okręgowej w Olsztynie, sąd rejonowy w Olsztynie wobec 14 podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo jest w toku z uwagi na wielowątkowość i rozwojowy charakter- podała rzeczniczka.