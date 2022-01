Niezwykłe fotoskrzydła, które były atrakcją ubiegłorocznego festiwalu Pol’and’Rock trafiły na licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Malowidło wykonane przez znanego koszalińskiego streetartowca - Cukina bardzo spodobało się Jerzemu Owsiakowi, który dopisał na muralu charakterystyczne pozdrowienie "Siema" i złożył autograf. Teraz ta cenna pamiątka może zmienić właściciela.

Mural, który można wylicytować / wzp.pl /

Mural na licytację przeznaczył samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, który od lat gra z najpiękniejszą Orkiestrą świata. Na 30. finał przygotowywanych jest wiele oryginalnych gadżetów, które będzie można wylicytować, a wpłacone pieniądze zasilą konto WOŚP.

Pierwszą i naprawdę wyjątkową atrakcją jest zielony mural wykonany specjalnie na Pol’and’Rock Festival 2021. Efektowne malowidło ozdabiało specjalną strefę Pomorza Zachodniego na festiwalowym terenie.

Na muralu podpisał się Jurek Owsiak / wzp.pl /

Mural wykonał, na zlecenie urzędu marszałkowskiego, znany koszaliński twórca streetartu - Cukin. Obraz ma wymiary 4 na 3 metry, został namalowany farbami w sprayu na błękitnej laminowanej płycie MDF. Składa się z dwóch części, co ułatwia transport i montaż. Co przedstawia? Błękit nieba, drzewo, owoce, rzeka, ptaki - symbolizują zielony, ekologiczny, przyjazny region. A gałęzie uformowane w skrzydła to znak rozpoznawczy Cukina... i doskonałe tło pamiątkowych zdjęć. Takie tło, z ciekawą historią i autografem może ozdobić teraz pokój, siedzibę firmy, kawiarnię czy hotel.

Mural, który można wylicytować / wzp.pl /

Licytacja właśnie się rozpoczęła. Potrwa do 30 stycznia 2022 r., czyli do dnia 30 Finału WOŚP.

Kolejny raz gramy z WOŚP! Jak co roku dołączamy do wspaniałej zbiórki na Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomorze Zachodnie, jako gospodarz Pol'and'Rock Festival, chce się nim podzielić i przekazuje na licytację przepiękny zielony mural wykonany przez CUKINA, który podczas zeszłorocznego festiwalu stworzył dla nas specjalne fotoskrzydła. Dzieło zachwyciło samego Jerzego Owsiaka, który podczas wizyty na naszej strefie złożył wyjątkowy autograf! Zachęcamy do licytacji! - mówi zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Po zakończeniu licytacji mural będzie czekał na odbiór we wskazanej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. To nie koniec szykowanych fantów. Wśród przedmiotów, które będzie można wylicytować, znajdą się m.in. gadżety bezcenne dla kibiców piłkarskich i niespodzianki dla fanów Katarzyny Nosowskiej, Darii Zawiałow oraz Krzysztofa Zalewskiego.