RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Wyłapią każde podejrzane auto. SOP kupuje rewolucyjny system

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 września (14:51)

Służba Ochrony Państwa kupuje mobilny system do rozpoznawania i analizy samochodowych tablic rejestracyjnych. Ma on wspomóc funkcjonariuszy w wykrywaniu zagrożeń dla ochranianych przez nich najważniejszych osób w państwie, między innymi poruszających się w kolumnach.

Wyłapią każde podejrzane auto. SOP kupuje rewolucyjny system
Zdjęcie ilustracyjne (fot. Darek Delmanowicz) /PAP/EPA

W samochodzie zabezpieczenia mają być zamontowane kamery, które filmują rejestracje samochodów znajdujących się w pobliżu kolumny z ochranianymi osobami. 

System ma mieć możliwość odczytywania numerów na pojazdach jadących nawet 140 kilometrów na godzinę. 

Inteligentna analiza i szybkie reakcje

Obraz z kamer ma być analizowany przez specjalne urządzenia elektroniczne. Sprawdzają one, czy dany numer samochodu pojawiał się już w pobliżu VIP-a, czy znajduje się na „czarnej liście” stworzonej przez SOP, a także, czy dany pojazd zachowuje się w sposób, który powinien budzić zaniepokojenie. 

Ostrzeżenia w czasie rzeczywistym

System elektroniczny ma mieć możliwości wysyłania funkcjonariuszom ostrzeżeń, że na przykład są śledzeni. 

W alercie ma być liczba wykryć podejrzanego samochodu, a także data, kiedy został zarejestrowany, poprzednie lokalizacje, przebieg przejazdów oraz materiał fotograficzny związany z wykryciem tego pojazdu. 
 


Źródło: RMF FM
Tagi: Służba Ochrony Państwa SOP
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: