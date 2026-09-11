Wyłapią każde podejrzane auto. SOP kupuje rewolucyjny system

W samochodzie zabezpieczenia mają być zamontowane kamery, które filmują rejestracje samochodów znajdujących się w pobliżu kolumny z ochranianymi osobami.
System ma mieć możliwość odczytywania numerów na pojazdach jadących nawet 140 kilometrów na godzinę.
Inteligentna analiza i szybkie reakcje
Obraz z kamer ma być analizowany przez specjalne urządzenia elektroniczne. Sprawdzają one, czy dany numer samochodu pojawiał się już w pobliżu VIP-a, czy znajduje się na „czarnej liście” stworzonej przez SOP, a także, czy dany pojazd zachowuje się w sposób, który powinien budzić zaniepokojenie.
Ostrzeżenia w czasie rzeczywistym
System elektroniczny ma mieć możliwości wysyłania funkcjonariuszom ostrzeżeń, że na przykład są śledzeni.
W alercie ma być liczba wykryć podejrzanego samochodu, a także data, kiedy został zarejestrowany, poprzednie lokalizacje, przebieg przejazdów oraz materiał fotograficzny związany z wykryciem tego pojazdu.