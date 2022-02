Corona – pierwsza urodzona w Polsce samica wydry olbrzymiej – właśnie wyprowadziła się z łódzkiego zoo i zamieszkała w ogrodzie zoologicznym we Francji. Tam ma rozpocząć nowe życie.

Łódzka wydra Corona w paryskim Ogrodzie Zoologicznym. / ZOO Łódź / Materiały prasowe

Nowy partner czekał na nią w ogrodzie Zoo de Doué-la-Fontaine. Tam dołączyła do samca, z którym - mamy nadzieję - będzie dalej walczyć o przetrwanie swojego gatunku - opowiada edukator z łódzkiego ZOO Michał Gołędowski. A jest to ogród, który w ratowaniu wydr olbrzymich ma bardzo duże doświadczenie. Ich poprzednia samica, która do tej pory u nich mieszkała, dopiero co wyjechała do Argentyny, gdzie wraz z samcem ze Szwecji ma połączyć się w parę i docelowo będzie wypuszczona na wolność - dodaje.

Ukoronowanie pracy hodowlanej

To wyjątkowa chwila dla łódzkiego ogrodu zoologicznego. Corona jest niezwykłą osobowością - sprytna, inteligentna, głośna i zadziorna - mówi kierownik w działu hodowlanego w łódzkim ZOO Uljana Kałążny. Załadunek odbył się bezproblemowo dzięki specjalnym treningom z opiekunami, którzy przygotowywali ją do transportu. Będziemy za nią tęsknić - dodaje.

Corona przyszła na świat w łódzkim ogrodzie zoologicznym w Walentynki 2020 roku. Jej rodzeństwo: Virus i Covid razem z rodzicami nadal mieszkają w pawilonie "Wydry i Mrówkojady". Imiona nie są przypadkowe, ale powiązane z pandemią Covid-19, bo ich płeć udało się ustalić, gdy w Polsce właśnie zaczynał się pierwszy lockdown.

Corona w wyjątkowym miejscu

O Zoo de Doué-la-Fontaine było ostatnio głośno, bowiem pracownikom udało się wysłać urodzoną u nich samicę ariranii do Ibera National Park w Argentynie. To ważne wydarzenie dla ochrony gatunku - dodaje Uljana Kałążny. Zaobserwowano, że wydry olbrzymie po wielu latach nieobecności w Argentynie wracają do natury. Kibicujemy naszym kolegom za powodzenie akcji - dodaje. Na cześć Parku w Argentynie, który zajmuje się reintrodukcją wydr olbrzymich, Corona dostała nowe imię - Ibera.

Zobacz również: Wiewiórki na pomoc astronautom

Łódzkie ZOO również ratuje różne gatunki zwierząt

Kilka lat temu jeden z łódzkich lemurów został wybrany do programu hodowlanego, który ratuje ten krytycznie zagrożony gatunek. Podopieczny zoo w Łodzi - Eco, decyzją koordynatora, trafił do Malagasy zoo na Madagaskarze. Samiec połączył się w parę z samicą z Wuppertalu, z Niemiec. Zwierzęta zostały dobrane tak, by ich potomstwo odznaczało się najwyższą czystością genetyczną.

Ogrody zoologiczne na całym świecie realizują obecnie tysiące takich projektów.