Akcja saperów nad jeziorem Kierskim w Chybach w woj. wielkopolskim. Z dna zbiornika wydobyli niemiecką bombę lotniczą z okresu II wojny światowej.

Specjalistyczna grupa sapersko-minerska z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu brała udział w akcji wydobycia niemieckiej bomby lotniczej z okresu II wojny światowej w wodzie nieopodal plaży nad Jeziorem Kierskim w Chybach w Wielkopolsce.

O znalezisku w jeziorze Kierskim pod Poznaniem poinformowali w środę po południu nurkowie.

"Płetwonurek, który w tym jeziorze nurkował zgłosił nam, że zauważył przedmiot, który przypomina pocisk" - poinformowała mł.asp. Marta Mróz z poznańskiej policji.

Obiekt znajdował się na głębokości ok. 5 metrów.

Reporter RMF FM Mateusz Chłystun informował, nurkowie zauważyli przedmiot w trakcie kursu. Prowadzący go instruktor zszedł pod wodę ponownie, po sygnale od kursantów.

"Kursant przepłynął nad czymś, co wzbudziło moją konsternację. Jest to wielkości ok. metra, wygląda jakby ważyło ok. 25 kg. Dopiero po bliższym przyjrzeniu się, podpłynięciu nad ten obiekt, żeby go nie dotykać, widać, że jest to faktycznie coś, co przypomina taką bombę klasyczną z filmu o II wojnie światowej" - mówił Maciej Jurasz.

Niewybuch w jeziorze Kierskim. Natknęli się na niego nurkowie Centrum Nurkowe Płetwal Poznań / Materiały prasowe

Bomba zostanie teraz przetransportowana na poligon w podpoznańskim Biedrusku, gdzie ma zostać zneutralizowana.