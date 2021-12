Policjanci i nurkowie czekają na decyzję saperów o ewentualnym wydobyciu z Jeziora Kierskiego pod Poznaniem niewybuchu pochodzącego najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Obiekt znajduje się na głębokości około 5 metrów, tuż przy plaży i molo w Chybach.

Niewybuch w jeziorze Kierskim. Natknęli się na niego nurkowie Centrum Nurkowe Płetwal Poznań / Materiały prasowe

Jak informuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun, nurkowie zauważyli ten przedmiot w trakcie kursu. Prowadzący go instruktor zszedł pod wodę ponownie, po sygnale od kursantów.

Kursant przepłynął nad czymś, co wzbudziło moją konsternację. Jest to wielkości ok. metra, wygląda jakby ważyło ok. 25 kg. Dopiero po bliższym przyjrzeniu się, podpłynięciu nad ten obiekt, żeby go nie dotykać, widać, że jest to faktycznie coś, co przypomina taką bombę klasyczną z filmu o II wojnie światowej - mówi Maciej Jurasz.

Miejsce, w którym znajduje się niewybuch został już oznaczony specjalną bojką. Na miejscu jest patrol policji, który pilnuje dostępu do molo w Chybach.

Funkcjonariusze czekają też na wsparcie specjalistów.