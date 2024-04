Niepokojąca informacja dla klientów znanego sklepu internetowego DeeZee. Doszło do ataku hakerskiego, na skutek którego wyciekły dane użytkowników. Zaleca się, by klienci zmienili hasła do swoich kont.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Sklep DeeZee, który ma swojej ofercie odzież, obuwie i modne akcesoria, cieszy się w Polsce sporą popularnością. W ostatnim czasie klienci zaczęli dostawać na maila wiadomość o ataku hakerskim. Miało do niego dojść w połowie marca. Otrzymujesz tego maila, ponieważ poprosiliśmy cię o zmianę hasła do konta użytkownika w sklepie internetowym deezee.pl. Konieczność zmiany hasła była częścią procedur bezpieczeństwa, jakie wdrożyliśmy w związku z atakiem hakerskim, do jakiego doszło poprzez naruszenie infrastruktury naszego partnera prowadzącego sklep (AtomStore). Otrzymaliśmy od niego informację o możliwym wycieku adresów mailowych oraz informacji o ilości i wartości zamówień - brzmi treść maila. Firma informuje, że "nieznanym sprawcom udało się przełamać zabezpieczenia oraz zalogować się do systemu obsługującego sklep internetowy". Baza objęta atakiem hakerskim zawierała adresy email, hash hasła (czyli zakodowane, zabezpieczone hasła - nic nie wskazuje na to, aby mogły zostać odczytane przez atakującego), ilość i wartość zamówień. Baza nie zawierała żadnych danych adresowych - podkreśla firma w komunikacie. Dodano, że procedury bezpieczeństwa zostały wdrożonę, a sprawę zgłoszono do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz organów ścigania. Sklep zablokował również potencjalny dostęp osób trzecich do sklepu i przeprowadził audyt w celu potwierdzenia aktualnego stanu zabezpieczenia danych osobowych.