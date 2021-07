Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu gazu, do którego doszło w niedzielę rano w bloku mieszkalnym przy ul. Płomiennej w Poznaniu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał, że strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu przed godz. 8.

W wybuchu, do którego doszło w mieszkaniu na trzecim piętrze bloku przy ul. Płomiennej na poznańskim Grunwaldzie, ranna została jedna osoba. Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej. Uszkodzony został tylko lokal, w którym doszło do wybuchu.



Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski poinformował, że mieszkańcy bloku powrócili do swoich mieszkań po zakończeniu akcji ratowniczej.