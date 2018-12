Jest akt oskarżenia ws. wybuchu gazu w kamienicy w Szczecinie, do którego doszło w październiku ubiegłego roku. W wyniku wybuchu zmarła kobieta. Zarzut usłyszeli dwaj pracownicy pogotowia gazowego, którzy mieli niedokładnie sprawdzić instalację po wezwaniu ich przez lokatorów budynku.

Do wybuchu przy ul. Gdyńskiej na szczecińskim Niebuszewie doszło 19 października 2017 r. tuż po godz. 5.00 / Marcin Bielecki / PAP

Prokuratura zarzuciła dwóm mężczyznom "sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji mieszaniny gazu ziemnego".

Do wybuchu przy ul. Gdyńskiej na szczecińskim Niebuszewie doszło 19 października 2017 r. tuż po godz. 5.:00. Ranna została jedna osoba - lokatorka mieszkania, w którym nastąpiła eksplozja. Kobieta miała poparzone około 60 proc. powierzchni ciała. Zmarła kilka tygodni po zdarzeniu.



Z budynku ewakuowano około 30 osób. Wybuch uszkodził trzecią kondygnację oraz poddasze i dach w dwóch klatkach. Całkowicie zniszczył ścianę frontową i tylną, od podwórza, na czwartym piętrze.

Pracownicy pogotowia gazowego zostali kilka godzin wcześniej wezwani na interwencję do budynku. Lokatorzy podejrzewali, że nieszczelna jest instalacja, a w jednym z mieszkań ulatnia się gaz.

Mężczyźni dokonali sprawdzenia szczelności w lokalu, w którym zachodziła wątpliwość, a także w piwnicy i na parterze budynku. Nie zweryfikowali jednak stężenia gazu na wyższych kondygnacjach - wyjaśniła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Sochalska. Dodała, że pracownicy pogotowia gazowego nie zabezpieczyli miejsca zdarzenia i nie sprawdzili stanu instalacji gazowej, "do czego byli zobowiązani".



Gaz ulatniał się w mieszkaniu na wyższej kondygnacji - to tam doszło do wybuchu. Rzeczniczka prokuratury podała, że w śledztwie zgromadzono "obszerny materiał dowodowy". Jednym z dowodów jest opinia biegłego z zakresu instalacji gazowych.



Mężczyznom grozi 12 lat więzienia.

Opracowanie: