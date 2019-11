​Stanisław Karczewski (PiS), Bogdan Borusewicz (KO) Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) i Michał Kamiński (PSL) wybrani na stanowiska wicemarszałków Senatu.

We wtorek odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji / Tomasz Gzell / PAP

Za kandydaturą Borusewicza głosowało 90 senatorów, 4 było przeciw, a 5 senatorów wstrzymało się od głosu.



Za kandydaturą Kamińskiego głosowało 53 senatorów, 37 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu.



Za kandydaturą Karczewskiego głosowało 82 senatorów, 3 było przeciw, a 15 senatorów wstrzymało się od głosu.



Za kandydaturą Morawskiej-Staneckiej głosowało 56 senatorów, 28 było przeciw, a 15 senatorów wstrzymało się od głosu.



Senatorowie wybrali też sekretarzy Senatu. Są nimi senatorowie Rafał Ambrozik, Wiktor Durlak, Mariusz Gromko, Agnieszka Gorgoń-Komor, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Aleksander Szwed, Ryszard Świlski i Jerzy Wcisła.



Po wznowieniu obrad senator Bogdan Klich (KO) zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad tak, by senatorowie wybrali też składy komisji senackich. Skrytykował to b. marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS).