Grzegorz Schetyna w Warszawie, Katarzyna Lubnauer w Łodzi, Barbara Nowacka w Gdyni, Borys Budka w Katowicach, Tomasz Siemoniak we Wrocławiu, Małgorzata Kidawa-Błońska w okręgu pod Warszawą - tak wyglądają pierwsze przymiarki do obsady "jedynek" Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych.

Przewodniczący klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann oraz przewodniczący PO Grzegorz Schetyna / Marcin Obara / PAP

Była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz miałaby startować do Senatu z Warszawy, z okręgu obejmującego m.in. Wilanów i Ursynów. Inny ze stołecznych okręgów, obejmujący m.in. Pragę, miałby otrzymać obecny senator niezależny Marek Borowski.

W zeszłym tygodniu w Platformie Obywatelskiej ruszyła procedura wyboru kandydatów do Sejmu i Senatu. Do 15 lipca struktury partyjne PO mają czas na zgłaszanie Zarządowi Krajowemu propozycji obsady list wyborczych. Rozpoczęliśmy procedurę budowania list, chcemy, aby te listy były jak najsilniejsze. Przyszłość pokaże jak szerokie będą to listy, jak wiele środowisk zdecyduje się na wspólny start z nami - podkreśla poseł PO Mariusz Witczak.



Decyzję w tej sprawie podjęły już Nowoczesna oraz Inicjatywa Polska, a więc ugrupowania, które wraz z PO współtworzyły Koalicję Obywatelską w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że cały czas toczą się negocjacje o wspólnym starcie m.in. z SLD i PSL.



Najciekawszy pojedynek w Warszawie?

Od polityków opozycji można usłyszeć już o pierwszych koncepcjach obsady "jedynek" list wyborczych. Z nieoficjalnych informacji ze źródeł w Platformie wynika, że praktycznie przesądzony jest już start lidera tej partii Grzegorza Schetyny z Warszawy.



Gdyby te informacje się potwierdziły, oznaczałoby, że w stolicy szykowałby się najciekawszy pojedynek nadchodzących wyborów, ponieważ z okręgu warszawskiego od lat startuje także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wiadomo, że Warszawa to najbardziej prestiżowy okręg, dlatego Grzegorz chce stąd kandydować - mówi jeden ze współpracowników szefa PO.



Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer ma otrzymać miejsce pierwsze na liście Koalicji Obywatelskiej w Łodzi (startem z tego okręgu zainteresowany jest także były minister infrastruktury Cezary Grabarczyk). Liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka mogłaby wystartować z miejsca pierwszego w Gdyni, a szef SLD Włodzimierz Czarzasty, jeśli dojdzie do porozumienia z PO, z Płocka. Bliski współpracownik Nowackiej Dariusz Joński mógłby znaleźć się na czele listy w Sieradzu.



Niewykluczone, że wiceprzewodniczący Platformy Borys Budka będzie "jedynką" koalicji w Katowicach, a inny z zastępców Schetyny - Tomasz Siemoniak - we Wrocławiu lub Wałbrzychu. Inny bliski współpracownik lidera PO, szef Biura Krajowego partii Piotr Borys mógłby znaleźć się na czele listy w Legnicy. Szef klubu PO-KO Sławomir Neumann wystartuje prawdopodobnie jako lider listy koalicji w Gdańsku.



Wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) jest przymierzana do "jedynki" listy w okręgu podwarszawskim, a posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (dawniej Nowoczesna; kilka dni temu wstąpiła do Platformy) - do miejsca pierwszego w Siedlcach. Liderem listy w Poznaniu ma być szef tamtejszych struktur Platformy Rafał Grupiński, a w Kaliszu - skarbnik PO Mariusz Witczak.



Z rozmów z politykami PO i Nowoczesnej wynika, że start planuje większość dotychczasowych posłów tych partii.



Wciąż nie wiadomo, czy dojdzie do porozumienia o wspólnym starcie PO z PSL.



Grzegorz Schetyna podkreślał w środę, że nie wyobraża sobie, aby ludowcy poszli samodzielnie do jesiennych wyborów. Nie wyobrażam sobie tego, żeby ta partia mogła iść samodzielnie przeciwko innym partiom opozycyjnym, przeciwko PO i KO. Tak się nie może zdarzyć, bo to jest samobójcze dla PSL-u - uważa lider Platformy.



Pytany, czy widzi szanse na budowę koalicji z Wiosną Schetyna powiedział: Pierwszym wyborem dla nas jest PSL i to PSL musi odpowiedzieć na to, czy chce się w tej formule znaleźć, czy chce budować szerokie centrum z nami. Jestem optymistą.