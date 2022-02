Policja zatrzymała 42-letniego mężczyznę, który sterroryzował nożem pracowników jednego z sklepów w centrum Wrocławia i ukradł kilka butelek alkoholu. Agresorowi grozi 15 lat więzienia.

Noże, z którymi przyszedł napastnik i rzeczy, które ukradł / Policja

Według relacji policji, 42-latek wszedł do jednego ze sklepów sieciowych w centrum Wrocławia i nożem zagroził pracownikom placówki. Ze strony napastnika usłyszeli oni również groźby spalenia obiektu. Obawiając się o życie i zdrowie, wykorzystując dogodną sytuację, pracownicy - kobieta i mężczyzna, schronili się na zapleczu. Łupem sprawcy padło kilka butelek alkoholu oraz gumy do żucia - relacjonował rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu nadkom. Kamil Rynkiewicz.

Napastnik zabrał towar i wyszedł ze sklepu. Został zatrzymany przez policję jeszcze tego samego dnia. Podczas zatrzymania 42-latek był agresywny, znieważając przy tym policjantów i grożąc im. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego dwa noże, w tym ten, którym groził pracownikom sklepu - dodał Rynkiewicz.

42-latek decyzją sąd został aresztowany na trzy miesiące. Za rozbój z użyciem noża grozi mu do 15 lat więzienia. Mężczyzna odpowie też za znieważenie oraz groźby kierowane wobec policjantów.