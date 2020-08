Wraca lato. Dzisiaj mieszkańcy całego kraju zobaczą na swoich termometrach ponad 20 st. Celsjusza. Czeka nas słoneczna aura, jedynie na wschodzie i północnym wschodzie może być jeszcze deszczowo. A już od jutra wrócą do nas prawdziwe upały – w wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni!

Zdjęcie ilustracyjne / JAVIER ETXEZARRETA / PAP/EPA

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie oraz miejscami w centrum umiarkowane, okresami duże i tam wystąpią przelotne opady deszczu. We wschodnich województwach możliwe burze z opadem do 20 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. C nad morzem, 27 st. C w centrum, do 28 st. C na zachodzie; w obszarach podgórskich i na północnym wschodzie od 21 st. C do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, na zachodzie kraju skręcający na południowy, na Podlasiu północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.



Prognoza pogody na czwartek / INTERIA.PL

W nocy zachmurzenie małe, jedynie na północy okresami umiarkowane lub duże. Na krańcach północno-wschodnich początkowo możliwe zanikające opady deszczu. Nad ranem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 14 st. C do 19 st. C, w województwach południowych i wschodnich od 10 st. C do 14 st. C. Wiatr słaby, na wschodzie zmienny, na pozostałym obszarze, południowy.

Na wschodzie kraju możliwe burze z gradem

Na wschodzie i północnym wschodzie kraju w czwartek mogą rozwinąć się burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu do 10-15 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie burze mogą być silniejsze, może spaść do 20 mm deszczu, a porywy mogą osiągnąć 70 km/h. Możliwy jest też grad o średnicy do 2 cm.





Upalny piątek

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północnym zachodzie miejscami duże i tam możliwy słaby deszcz. Temperatura minimalna od 26 st. C do 30 st. C, cieplej na zachodzie kraju od 31 st. C do 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.