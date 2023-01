IMGW ostrzega też przed intensywnymi opadami śniegu na południu województwa śląskiego. Alerty dotyczą powiatów bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego. Obowiązują one do wtorku do godz. 10.00.

Spaść może do 15 do 20 cm śniegu. Warunki turystyczne w Beskidach są trudne. Widoczność jest ograniczona, ratownicy odradzają wycieczki na wysokość powyżej 100 metrów.