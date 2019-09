Wraca moda na wódkę. Jej ceny nie rosną, przez co jest coraz łatwiej dostępna. Pomaga też jej sprzedaż w niewielkich butelkach - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Ceny wódki nie rosną, przez co jest coraz łatwiej dostępna. / Tomasz Waszczuk / PAP

Według gazety, który powołuje się na dane Nielsen Polska, bieżący rok jest drugim z rzędu, w którym sprzedaż napojów spirytusowych rośnie.

Z tą różnicą, że dużo szybciej niż przed rokiem. Dynamika osiągnięta do końca czerwca już kilkukrotnie przekracza tę z pierwszego półrocza 2018 roku, ale też z całego ubiegłego roku. Polacy wypili ponad 143 mln litrów mocnego alkoholu, o 6,7 proc. więcej niż przed rokiem. Wydali na niego 7,3 mld zł, czyli 8,89 proc. więcej niż w tym samym czasie 2018 roku - czytamy.

Jak podaje dziennik, powrót do mocnych alkoholi zaczynają odczuwać policja i pracodawcy. Rośnie liczba kierowców mających ponad pół promila alkoholu we krwi. Do końca lipca funkcjonariusze zatrzymali ich przeszło 63 tys., o ponad 3 tys. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Pracodawcy z kolei zaostrzają kontrole trzeźwości - pisze "DGP".