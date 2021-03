Na wiosenną pogodę jeszcze trochę poczekamy. Na razie wraca lekka zima, a wraz z nią także nocne mrozy" – mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. "Pierwsze z nich odczujemy już podczas najbliższej nocy z piątku na sobotę" – zastrzegł. Będzie też ślisko. Instytut wydał ostrzeżenia dla kilku województw.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Pogoda zacznie się pogarszać w nocy. Zimniej będzie już wieczorem: na obszarze niemal całej Polski temperatura spadnie poniżej zera.

W związku z tym, w tych regionach, gdzie w ciągu dnia występowały opady deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu, może być niebezpiecznie, ponieważ nawierzchnia dróg i chodników zrobi się śliska - zastrzegł synoptyk.



Zostało to zasygnalizowane ostrzeżeniami IMGW wydanymi na województwa północne i częściowo południowe - zaznaczył synoptyk. Jak wyliczył, ostrzeżenia te obowiązują w woj.: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Natomiast Mazowsze, Lubelszczyzna i Ziemia Łódzka oraz zachodnia część kraju na chwilę obecną jest poza obszarem obejmującym ostrzeżenia - dodał Ogrodnik.



Zaznaczył jednak, że w nocy synoptycy spodziewają się sporej ilości przejaśnień. Będzie dużo rozpogodzeń, głównie na zachodzie Polski, choć w pierwszej połowie nocy na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz w południowej części Lubelszczyzny i od Podkarpacia aż po Śląsk, możliwe będą jeszcze opady deszczu ze śniegiem i śniegu - powiedział synoptyk. Jednak nie będą one szczególnie intensywne - zapewnił.



Niestety wraca lekka zima, a wraz z nią także nocne mrozy - poinformował Ogrodnik. Pierwsze z nich odczujemy już najbliższej nocy z piątku na sobotę - dodał. Jak wyjaśnił, minusowa temperatura nie będzie aż tak dokuczliwa, jak podczas ostatniej fali mrozów, jednak najbliższej nocy w kotlinach górskich termometry mogą pokazać nawet -8 st. C. Na północnym wschodzie prognozowane jest -6 st. C, w centrum i na zachodzie około -4 st. C - dodał.



Ponadto, niewykluczone, że na Nizinie Szczecińskiej i w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego lokalnie utworzą się mgły, które dodatkowo będą osadzały szadź - poinformował.



W weekend lekka zima, ale od środy czeka nas ocieplenie - podkreślił.