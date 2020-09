Nietypowa sytuacja na drodze krajowej numer 5 we Wrocławiu. Z prędkością dorównującą samochodom jechał nią mężczyzna na... wózku inwalidzkim. Teraz poszukuje go policja.

Mężczyzna na wózku inwalidzkim na DK5 we Wrocławiu / Stop Cham / YouTube

Mężczyznę jadącego wózkiem inwalidzkim z dużą prędkością i wymijającego samochody na drodze krajowej numer 5 we Wrocławiu nagrał kierowca auta z wideorejestratorem. Na filmie widać m.in., że jadący wózkiem pasem do skrętu w prawo jedzie prosto, a kiedy zjeżdża z ronda, zamiar skrętu sygnalizuje ręką, podobnie jak robią to rowerzyści.

Nagranie trafiło do internetu, gdzie pojazd nazwano "turbowózkiem". Według nagrywających, poruszający się na elektrycznym wózku osiągał prędkość około 50 km/h.

Jak podkreślają policjanci, taka osoba traktowana jest jak pieszy i powinna przemieszczać się chodnikiem. Funkcjonariusze dodają, że wstępnie można mówić o spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu.

Ocena wstępna pokazuje, że osoba przemieszczająca się po drodze, mogła stworzyć zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych kierowców - przyznaje w rozmowie z dziennikarzami Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji.

Wideo youtube

Mężczyzna może zapłacić grzywnę do 5 tys. złotych. Wykorzystał bowiem drogę niezgodnie z jej przeznaczeniem. Jak jednak dodaje rzecznik wrocławskich policjantów, czy tak ostatecznie zostanie zakwalifikowane to zachowanie, będzie wiadomo, gdy dotrzemy do kierowcy.

Nagranie opublikowano w serwisie "Stop Cham".