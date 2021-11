Ambasada RP we Włoszech wyraziła we wtorek ubolewanie w związku z sytuacją z udziałem młodych Włochów, pobitych w Warszawie w miniony weekend. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Trzy osoby z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala.

REKLAMA