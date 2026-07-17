Włamanie do służbowej skrzynki pocztowej żołnierza. Atak w cyberprzestrzeni

RMF24

Nieuprawniona osoba uzyskała dostęp jawnej służbowej skrzynki pocztowej jednego z żołnierzy polskich sił zbrojnych – poinformowały w piątek Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. „Adwersarz po uzyskaniu dostępu do skrzynki użył jej do ataku phishingowego” – dodały służby.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni przekazały w piątek informacje o wykryciu incydentu bezpieczeństwa w sieci. Osoba nieuprawniona uzyskała dostęp do jawnej służbowej skrzynki pocztowej jednego z żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

„Do zdarzenia doszło w wyniku ukierunkowanego działania socjotechnicznego wobec pojedynczego użytkownika. Na zaatakowanej skrzynce pocztowej nie były przetwarzane informacje niejawne” – podkreślono w komunikacie służb.

Jak się okazało, na włamaniu do skrzynki się nie skończyło.

„Adwersarz po uzyskaniu dostępu do skrzynki użył jej do ataku phishingowego na organizacje w Polsce oraz poza granicami kraju” – przekazały Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Jak podkreśliły służby, poinformowano o tym zespoły cyberbezpieczeństwa zaatakowanych podmiotów.

Nad wyjaśnieniem przyczyn i zakresu ataku, a także ograniczeniem jego skutków pracują specjaliści z zespół reagowania na incydenty Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Zabezpieczyli oni materiał cyfrowy i przeprowadzili kompleksowe analizy techniczne.