Włamanie do służbowej skrzynki pocztowej żołnierza. Atak w cyberprzestrzeni

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni przekazały w piątek informacje o wykryciu incydentu bezpieczeństwa w sieci. Osoba nieuprawniona uzyskała dostęp do jawnej służbowej skrzynki pocztowej jednego z żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
„Do zdarzenia doszło w wyniku ukierunkowanego działania socjotechnicznego wobec pojedynczego użytkownika. Na zaatakowanej skrzynce pocztowej nie były przetwarzane informacje niejawne” – podkreślono w komunikacie służb.
Jak się okazało, na włamaniu do skrzynki się nie skończyło.
„Adwersarz po uzyskaniu dostępu do skrzynki użył jej do ataku phishingowego na organizacje w Polsce oraz poza granicami kraju” – przekazały Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Jak podkreśliły służby, poinformowano o tym zespoły cyberbezpieczeństwa zaatakowanych podmiotów.
Nad wyjaśnieniem przyczyn i zakresu ataku, a także ograniczeniem jego skutków pracują specjaliści z zespół reagowania na incydenty Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Zabezpieczyli oni materiał cyfrowy i przeprowadzili kompleksowe analizy techniczne.