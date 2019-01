Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz jest operowany, nie wiadomo, jak długo potrwa operacja, wszyscy czekamy na jej rezultat – powiedziała rzecznik prasowa prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek w niedzielę na briefingu prasowym.

Na razie prezydent jest operowany i wszyscy razem wspólnie czekamy na rezultat tej operacji. Jeśli będę mogła powiedzieć coś więcej, to wyjdę do państwa i tę informację przekażę, ale póki co, to są jedyne oficjalne informacje - oświadczyła rzecznik prasowa prezydenta Gdańska na briefingu prasowym.

Powiedziała, że nie wiadomo, jak długo potrwa operacja. Wszyscy czekamy na jej rezultat - powiedziała Skorupka-Kaczmarek

Skierowała też apel do dziennikarzy, by jeśli nie jest to konieczne, nie niepokoić rodziny i bliskich prezydenta Adamowicza, bo to są dla nich bardzo trudne chwile.

Wszystkie osoby wierzące proszę oczywiście o modlitwę za prezydenta. Wiemy, że takie modlitwy się odbywają. Wiemy, też, że jutro część osób będzie oddawała krew. To był barbarzyński atak i dla nas wszystkich to jest niezmiernie trudna sytuacja - powiedziała.

Zaznaczyła, że nagranie z koncertu, na którym zarejestrowano atak, zostało przekazane policji.