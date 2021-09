W związku ze spadkiem poziomu Wisły w siedmiu położonych nad tą rzeką gminach powiatu płockiego odwołano pogotowie przeciwpowodziowe, które obowiązywało tam od początku tygodnia. Wisła w Wyszogrodzie i w Kępie Polskiej utrzymuje się obecnie poniżej stanów ostrzegawczych i dalej opada.

Zdj. ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Z uwagi na przybór Wisły, spowodowany opadami deszczu w górnym jej biegu, starostwo w Płocku ogłosiło jeszcze w poniedziałek pogotowie przeciwpowodziowe we wszystkich siedmiu położonych nad rzeką gminach powiatu płockiego: Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Słupno, Bodzanów, Nowy Duninów i Słubice. W środę w rejon ten dotarł szczyt fali wezbraniowej.

Ponieważ w czwartek rano poziom Wisły w Wyszogrodzie i w Kępie Polskiej spadł poniżej stanów ostrzegawczych, odwołane zostało pogotowie przeciwpowodziowe we wszystkich siedmiu położonych nad rzeką gminach powiatu płockiego - powiedział PAP kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w płockim starostwie Piotr Jakubowski. Jak podkreślił, obecne wezbranie Wisły było stosunkowo niewielkie i nie spowodowało lokalnych zagrożeń, w tym np. podtopień, jednak służby przeciwpowodziowe przez cały czas prewencyjnie monitorowały sytuację na rzece.

Obecnie na Wiśle w powiecie płockim obserwowany jest trend malejący poziomu wody. Sytuacja jest opanowana i nic niepokojącego nie powinno się już wydarzyć. Do soboty rzeka na naszym terenie powinna opaść jeszcze o metr - zaznaczył Jakubowski.

W czwartek po południu poziom Wisły w Wyszogrodzie wynosił 469 cm, czyli 31 cm poniżej stanu ostrzegawczego, a w Kępie Polskiej 433 cm, czyli 17 cm poniżej stanu ostrzegawczego - jeszcze w środę, gdy rzeką w tym rejonie przechodziła kulminacja fali wezbraniowej, na wodowskazach tych odnotowywano przekroczenie stanów ostrzegawczych o ponad 30 cm.

Jak poinformował PAP w czwartek po południu dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku, fala wezbraniowa na Wiśle minęła już także to miasto. Nie zanotowaliśmy przekroczeń stanów ostrzegawczych - zaznaczył. Dodał, iż w trakcie wezbrania, które dotarło na wiślany Zbiornik Włocławski, poziom rzeki regulowany był tam zrzutami wody przez zaporę we Włocławku.

Zbiornik Włocławski to największy sztuczny akwen w Polsce, który rozciąga się on na Wiśle od okolic Płocka do Włocławka. Zalew ten ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej tamy i elektrowni.