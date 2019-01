Europa walczy ze śniegiem. Trudne warunki są m.in. w Austrii, Niemczech, ale też na... greckich wyspach. We wtorek do budynków związanych z Wisłą Kraków weszli funkcjonariusze, którzy szukali nie tylko dokumentów związanych z transakcjami poprzedniego zarządu krakowskiego klubu, ale też narkotyków. Minister pracy Elżbieta Rafalska złożyła wniosek do premiera o odwołanie wiceminister Elżbiety Bojanowskiej, która opublikowała kontrowersyjny projekt ustawy o przemocy domowej. Paweł Dunaj i Marek Klonowski mają już za sobą pierwszy etap podróży pod K2. W środę mają rozpocząć trekking do bazy pod ostatnim niezdobytym zimą ośmiotysięcznikiem. Oto najważniejsze wydarzenia dnia!

Przeszukania w budynkach związanych z Wisłą Kraków

Przez niemal cały dzień w Krakowie trwała akcja związana z przeszukaniem budynków związanych z Wisłą. Było w nią zaangażowanych około 80 funkcjonariuszy. Szukano nie tylko dokumentów związanych z transakcjami poprzedniego zarządu krakowskiego klubu, ale też narkotyków.



Prezes Wisły Kraków o akcji śledczych: Jestem zaskoczony

Rafał Wisłocki nowy prezes Wisły Kraków o wtorkowym wejściu śledczych m.in. do budynków związanych z klubem, dowiedział się od pracowników, którzy do niego zadzwonili.

Jak przyznał w rozmowie z dziennikarzem sportowym RMF FM Wojciechem Marczykiem, nie było go w Krakowie.



Śledztwo w sprawie Wisły Kraków. Policjanci przeszukali mieszkanie Marzeny Sarapaty

O świcie rozpoczęła się akcja krakowskiej policji i prokuratury w śledztwie w sprawie niegospodarności w Wiśle Kraków.

Śledczy weszli do 15 miejsc, w tym do mieszkania byłej prezes Towarzystwa Sportowego i spółki akcyjnej Marzeny Sarapaty.



Prezydent: Nie widzę przeszkód, aby poziom wynagrodzeń w NBP był jawny

Narodowy Bank Polski jest instytucją publiczną i kiedy się pojawia pytanie o to, czy poziom uposażeń w Narodowym Banku Polskim powinien być jawny czy nie, ja nie widzę przeszkód, żeby był jawny, skoro jest jawny w innych dziedzinach życia publicznego - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda. Jednocześnie podkreślił, że decyzje co do siatki płac zostały podjęte, gdy prezesem NBP był profesor Marek Belka.

"Gazeta Wyborcza" napisała o dwóch współpracowniczkach obecnego prezesa Narodowego Banku Polskiego - szefowej departamentu komunikacji i promocji Martynie Wojciechowskiej oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamili Sukiennik. Jak ujawnili dziennikarze, zarobki Martyny Wojciechowskiej wynoszą ok. 65 tys. zł.



Jest wniosek o odwołanie Elżbiety Bojanowskiej

Wiceminister pracy Elżbieta Bojanowska do dymisji. Minister pracy Elżbieta Rafalska złożyła wniosek do Mateusza Morawieckiego o odwołanie Bojanowskiej. To kara za opublikowanie przez nią kontrowersyjnego projektu ustawy o przemocy domowej. Zakładał on między innymi, że jednorazowe pobicie nie byłoby już przemocą domową.



Dron uziemił samoloty na londyńskim lotnisku Heathrow

Po incydencie z udziałem drona londyńskie lotnisko Heathrow wznowiło wyloty z zamkniętego na kilkadziesiąt minut pasa startowego.

Brytyjski minister transportu Chris Grayling napisał na Twitterze, że w związku z incydentem wojsko jest gotowe do wysłania sprzętu antydronowego używanego po podobnym zdarzeniu na innym londyńskim lotnisku - Gatwick.



Karambol na A1, kolizje i nieodśnieżone drogi

Karambol na A1 - film, który dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM Gorąca Linia RMF FM /

Z fatalnymi warunkami na drogach mierzyli się we wtorek kierowcy z województwa łódzkiego. Na autostradzie A1 doszło do karambolu. W pobliżu Plichtowa zderzyło się sześć aut ciężarowych i 11 osobowych. Sześć osób zostało rannych.

Z kolei koło Natolina doszło do kolizji z udziałem dwóch samochodów. Oba zdarzenia spowodowały ogromne utrudnienia na autostradzie.



Prof. Andrzej Zybertowicz o zarobkach w NBP: Nie wiem, jaki prezydent ma pogląd w tej sprawie

W ostatnim tygodniu nie rozmawiałem z prezydentem w tej sprawie. Nie wiem, jaki ma pogląd - tak poranny gość RMF FM prof. Andrzej Zybertowicz, doradca Andrzeja Dudy - odpowiada na pytanie, czy prezydent powinien nakłonić prezesa Glapińskiego do ujawnienia zarobków swoich dwóch współpracownic.



Prof. Andrzej Zybertowicz: Nie wiem, czy prezydent powinien się angażować w sprawę pensji w NBP Jakub Rutka /RMF FM

Dwaj Polacy w drodze do bazy pod K2. "To wstępny sprawdzian ze sztuki cierpliwości"

Paweł Dunaj i Marek Klonowski mają już za sobą pierwszy etap podróży pod K2 razem z członkami międzynarodowej zimowej wyprawy, której liderem jest Bask Alex Txikon. Polsko-baskijski zespół wyruszył rano z miasta Skardu do Askole, skąd już w środę himalaiści mają rozpocząć trekking do bazy pod ostatnim niezdobytym zimą ośmiotysięcznikiem. Startowaliśmy z poziomu 0, a baza jest na ponad 5 tysiącach metrów nad poziomem morza, więc aklimatyzację będziemy przeprowadzali wolno. Około tygodnia będziemy szli do bazy - na spokojnie, żeby się zaaklimatyzować - mówił jeszcze ze Skardu Paweł Dunaj w specjalnym łączeniu z dziennikarzem RMF FM Michałem Rodakiem.



Zima paraliżuje Europę. Zamknięte szkoły, odwołane loty

Zima atakuje Europę. Śnieg odciął od świata alpejskie miejscowości, w wielu regionach ogłoszono zagrożenia lawinowe, bez prądu jest cześć Skandynawii.

Z powodu wichur odwołano też loty w Holandii, a w Austrii cześć szkół jest zamknięta.



W Norwegii w dolinie koło Tromsoe przerwano z powodu słabej widoczności i śnieżycy poszukiwania ciał czworga narciarzy - 29-letniej Szwedki i trójki Finów w wieku 29, 32 i 36 lat. Zeszła tam w ubiegłym tygodniu lawina o szerokości 300 metrów.



Grupiński o projekcie "Świecka Szkoła": Sejm wymaga innego składu osobowego

Ten projekt został skierowany do naszej komisji (Sejmowa Komisja Edukacji Dzieci i Młodzieży - przyp.red). To nie jest za mało czasu, tylko Sejm wymagałby nieco innego składu osobowego, żeby móc na ten temat dyskutować - tak o projekcie "Świecka Szkoła" mówi poseł PO Rafał Grupiński, szef komisji edukacji, w której utknął projekt.

Moim zdaniem, w sytuacji w której zebrano ponad 100 tysięcy podpisów przeznaczenie tego projektu do debaty, kiedy marszałek Terlecki przyzna 30 sekund na wypowiedzi posłów i następnie wyrzuci to do niszczarki, nie ma sensu. Po co za rok zbierać kolejne podpisy, skoro ta ustawa dzięki zasadzie dyskontynuacji, w Sejmie, w którym PiS nie będzie miał dominacji, może być wreszcie spokojnie dyskutowana i rozważona - uważa gość Marcina Zaborskiego.

Agnieszka Radwańska zostanie odznaczona przez prezydenta

Prezydent Andrzej Duda odznaczy tenisistkę Agnieszkę Radwańską Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbędzie się w piątek w Pałacu Prezydenckim - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

