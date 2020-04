Gody u głuszców zwane tokami zarejestrowała wideopułapka na Babiej Górze w Beskidach. Przyrodnik z Babiogórskiego Parku Narodowego Maciej Mażul powiedział we wtorek, że to jeden z najbardziej tajemniczych ptaków naszych lasów. Jest płochliwy i unika ludzi.

Na filmie widać tokującego samca, a także cztery samice.

Maciej Mażul poinformował, że charakterystyczne dźwięki samców czasem można usłyszeć już w marcu. W tym roku tokowanie rozpoczęło się nieco później. Gody mogą potrwać nawet do początku maja.



Podczas tokowania samce rozkładają ogon, wyciągają głowę, stroszą skrzydła i wydają niezbyt donośne odgłosy. Usłyszeć można charakterystyczne dźwięki: klapanie, trelowanie, korkowanie i szlifowanie. W ostatniej fazie swojej pieśni godowej samiec głuchnie, stąd nazwa tych ptaków. Nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje - podał Mażul.



Według szacunków przyrodników populacja głuszców w rejonie Babiej Góry liczy ok. 30 sztuk. Ich dostrzeżenie jest niezwykle trudne. Ptaki stronią od uczęszczanych szlaków chroniąc się w niedostępnych miejscach na granicy górnego regla, między borem świerkowym a kosodrzewiną.



Głuszec to duży ptak z rodziny kurowatych. Samce, znacznie barwniejsze od samic, osiągają metr długości. Samice osiągają do 65 cm. Ptaki zamieszkują lasy północnej części Europy i Azji od Szkocji po środkową Syberię. W Polsce gatunek ten jest zagrożony wyginięciem.