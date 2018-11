Na mapie Europy to Polska jest krajem, w którym oddycha się najgorszym powietrzem. Przyczyn jest wiele. To palenie śmieci, używanie węgla niskiej jakości, duża liczba samochodów w miastach. To wszystko można zmienić, ale jest jeszcze jeden powód, który stoi temu na przeszkodzie. To brak świadomości. Gdyby wszyscy wiedzieli, jakim powietrzem oddychają i jak szkodliwe ono jest, na pewno dokonaliby małych zmian w nawykach, a te pomnożone przez miliony Polaków natychmiast poprawiłyby sytuację.

Tylko razem możemy coś zmienić? Wydaje się, że tak. Dlatego chcemy, by Polacy sami "zebrali" pierwszą dobę bez smogu. Wystarczy nagrać film, na którym wstrzymuje się powietrze, wstawić go na Instagram i oznaczyć @wstrzymajsmog. Każdy wstrzymany oddech to czas, który automatycznie doliczy się do głównego zegara. Celem jest zebranie 24 godzin.



Czy to się uda? Już teraz, na starcie, 50 ambasadorów akcji zebrało ponad 45 minut bez smogu. W kampanię zaangażowali się ludzie ze świata sportu, muzyki, filmu, show-businessu. Wszyscy z nich robią to pro bono. Akcja to impuls do zmian. Impuls, który ma pokazać, że Wszystkim nam zależy na czystym powietrzu i nie odpuścimy.

Robert Korzeniowski, Krzysztof Zanussi, Małgorzata Foremniak, Magda Gessler, Rafał Sonik, Michał Pol, Ewa Ewart, Aleksandra Popławska, Tadeusz Gessler, Marek Horczyczak, ks. Kazimierz Sowa, Agnieszka Cegielska, Joanna Jóźwik, Leszek Lichota, Mateusz Damięcki, Krzysztof Ibisz, Julia Wieniawa, Wojtek Urbański, Bogusław Chrabota, Szymon Hołownia, Areta Szpura, Rezigiusz, Joanna Jabłczyńska, ks. Adam Boniecki, Anna Skura, Paweł Deląg, Vienio, Tomasz Smokowski, Katarzyna Bosacka, Patrick the Pan, Ajgor Ignacy, Wiktor Mrozik, Krzysztof Materna, Sebastian Cybulski, Koras, Katarzyna Lengar, Michał Broniatowski, Zofia Zborowska, Kamil Wiśniewski, Aleksandra Sobczak, Kędzior... i wiele innych osób już wstrzymało powietrze.

Poza ambasadorami, udało się pozyskać wsparcie firm technologicznych i produkcyjnych, także na zasadach pro bono.

Pierwsza doba bez smogu, to przede wszystkim kampania świadomościowa stworzona we współpracy z Global Compact, które zajmuje się problemem złej jakości powietrza w Polsce. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób. Z dużych miast i ze wsi, managerów i gospodyń domowych, z południa i północy Polski. Dzięki prostocie całej akcji, bardzo łatwo dołączyć i wyrazić swoje stanowisko na temat jakości powietrza. Każdy może być tu twórcą i dołożyć swoją cegiełkę. Wystarczy nagrać film, wrzucić go na Instagram i oznaczyć @Wstrzymajsmog.

Każdego, kto dołączy można będzie zobaczyć na stronie pierwszadobabezsmogu.pl oraz na dedykowanym profilu na Instagramie @Wstrzymajsmog. Dodatkowo, w tych miejscach podczas trwania akcji będzie można dowiedzieć się, co zrobić samemu, by smogu było mniej. Finał akcji zaplanowany jest na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach dotyczącym zmian klimatycznych, gdzie zjadą się przedstawiciele państw z całego świata. Podczas szczytu wyświetlony zostanie 24 godzinny film złożony z wstrzymanych oddechów.

Kampania obejmuje działania 360, w skład których wchodzi TV, radio, prasa, outdoor, digital i social media.

