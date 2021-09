Przewoźnicy apelują do premiera Mateusza Morawieckiego, by przedłużył działanie systemu poboru opłat drogowych viaTOLL. Pod listem w tej sprawie podpisało się 20 organizacji. Od 1 października opłacać przejazd będzie można wyłącznie w systemie e-TOLL, który według jego użytkowników, wciąż nie jest gotowy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

e-TOLL ma zastąpić funkcjonujący do tej pory viaTOLL służący do poboru opłat od kierowców ciężarówek. Przewoźnicy twierdzą jednak, że system nie jest gotowy. Brakuje urządzeń do opłacania przejazdu, aplikacja mobilna, która do tego służy jest niedoskonała, a na dodatek korzystanie z niej jest po prostu niebezpieczne.

Do tego - według przewoźników - choć e-TOLL rusza za 3 dni, zarejestrowała się do niego tylko jedna czwarta tych, którzy powinni to zrobić.

Nie wolno, w tym momencie, mając świadomość tego typu zagrożeń, iść na zderzenie z rzeczywistością. Przecież my za to wszystko będziemy musieli płacić - przekonywał Jan Buczek, szef Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Piotr Litwiński, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, powiedział na wtorkowej konferencji, że branża najbardziej krytycznie ocenia fakt, że operator systemu nie zapewnił firmom transportowym urządzeń OBU na zasadzie dzierżawy. Drugim grzechem, według Litwińskiego, są kary, jakie bez możliwości odwołania się od nich będą nakładane na przewoźników.

Minister finansów pytany o sprawę nie zostawia wątpliwości. Nie ma takiej możliwości, żeby przedłużyć viaTOLL - mówił Tadeusz Kościński. Według niego nowy system będzie działał w stu procentach od początku października.

Rejestracja możliwa od maja

W nowym systemie można się rejestrować od końca maja br., a wnoszenie opłat możliwe jest od 24 czerwca tego roku. Od tego dnia można płacić za przejazd pojazdem ciężkim po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd pojazdów ciężkich i lekkich po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4).



Ponadto, 24 czerwca uruchomiono wszystkie usługi związane z nowym systemem.



Z kolei od 3 września tego roku dostępna jest szybka rejestracja w e-TOLL dostępna dla osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Skorzystanie z tego ułatwienia możliwe jest po zalogowaniu się do systemu profilem zaufanym z wykorzystaniem ePUAP, aplikacji mObywatel lub bankowości elektronicznej.



Krajowa Administracja Skarbowa, która zarządza poborem opłat na drogach krajowych, aby zachęcić firmy do przechodzenia na nowy system, zaoferowała przewoźnikom zniżki w opłatach za przejazd dofinansowanie urządzeń naliczających opłaty.

Dla kogo e-TOLL?

Do korzystania z systemu e-TOLL zobowiązany będzie użytkownik pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także użytkownik autobusu niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej, który porusza się po sieci dróg płatnych. Wśród pojazdów tych mogą się znaleźć samochody osobowe ciągnące przyczepę, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony. Przepisy nie dotyczą ciągników rolniczych.