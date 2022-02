19-letni mieszkaniec gminy Trzcianka (woj. wielkopolskie) podczas kłótni zaatakował nożem do cięcia tapet 18-latka; poszkodowany z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Sprawca został zatrzymany przez policję; grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Jak poinformowała we wtorek asp. Karolina Górzna-Kustra z KPP w Czarnkowie, do zdarzenia doszło w minioną sobotę wieczorem.



Około godz. 19.40 dyżurny trzcianeckiego komisariatu odebrał zgłoszenie ze szpitala o przyjęciu pacjenta z dwoma ranami ciętymi brzucha oraz raną nadgarstka. Na miejsce natychmiast udali się miejscowi mundurowi. W rozmowie z pokrzywdzonym ustalili, że do zdarzenia doszło kilka godzin wcześniej na jednym z parkingów. Sprawca w trakcie kłótni wyjął nóż do cięcia tapet, a następnie zaatakował nim 18-latka - podkreśliła Górzna-Kustra. Dodała, że doznane obrażenia nie zagrażały życiu pokrzywdzonego.



Policjanci zajmujący się sprawą ustalili, że sprawcą uszkodzenia ciała był 19-letni mieszkaniec gminy Trzcianka. Nie był wcześniej notowany.



19-latek zaraz po zatrzymaniu trafił do policyjnego aresztu. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić mu zarzut uszkodzenia ciała. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanego mu czynu. Następnego dnia na wniosek śledczych prokurator z Prokuratury Rejonowej w Trzciance zastosował wobec podejrzanego dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego - wskazała Górzna-Kustra.



19-latkowi grozi kara do 5 lat więzienia.