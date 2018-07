Ewakuacja kolejnego obozu harcerskiego - tym razem w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce w pobliżu miejscowości Huta. Strażacy ewakuowali ponad 50 osób.

Zdj. ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Kierowniczka obozu zwróciła się do strażaków z prośbą o pomoc. Strażacy przewieźli 51 osób, w tym siedmioro opiekunów do pobliskiej szkoły. Natomiast dwoje opiekunów wraz ze strażą i policją zostało na miejscu, żeby pilnować wartościowych przedmiotów. Rzecznik straży podkreślił, że nie było osób poszkodowanych.



W działaniach uczestniczyło sześć zastępów straży pożarnej.



W sumie w regionie po burzach i intensywnych opadach deszczu strażacy interweniowali około 50 razy. Głównie były to wyjazdy w celu wypompowania wody z podtopionych obiektów oraz do przewróconych lub pochylonych drzew.