Około 40 tysięcy dzików zostanie odstrzelonych w Zachodniopomorskiem. Akcja zostanie przeprowadzona w ramach tzw. odstrzału. Do tego należy jeszcze doliczyć zwierzęta, które zostaną zastrzelone w ramach odstrzału łowieckiego - podaje portal GS24.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mieszkańcy, nawet z centrum Szczecina, informowali służby o tym, że wataha dzików docierała do śmietników, zagrażając bezpieczeństwu ludzi.

Boję się nie tylko o dzieci, które idąc do szkoły, przechodzą obok miejsca, w którym dziki najczęściej żerują. Nie ukrywam, ja też czuję do nich respekt. To dzikie zwierzęta. A kiedy widzę lochę z małymi, to uciekam jak najdalej się da. Słyszałam, że jak poczuje się zagrożona, może być bardzo niebezpieczna - relacjonowała jedna z mieszkanek Szczecina w rozmowie z portalem GS24.pl.

To miasto leży w pobliżu dużych kompleksów leśnych, skąd dziki mają bardzo blisko do osiedli. Poza tym, zdobycie pokarmu nie jest tam dla nich żadnym problemem, ponieważ jak się okazuje wielu szczecinian regularnie je dokarmia.

Po interwencjach mieszkańców, w Szczecinie odłowiono w ubiegłym roku około 800 dzików. Najczęściej są uśmiercane.

W Zachodniopomorskiem żyje największa populacja dzików w Polsce

Tak liczna ich obecność stwarza również zagrożenie przenoszenia afrykańskiego pomoru świń, niebezpiecznej choroby zakaźnej. Z tego powodu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego ukazało się rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików w Zachodniopomorskiem.

W podpisanym przez wojewodę dokumencie nakazuje się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny wolnożyjących dzików. Ma być wykonany do końca marca 2022 r.