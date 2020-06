Ponad cztery tysiące młodych ludzi z całej Polski zrealizowało prawie tysiąc projektów społecznych w całej Polsce, z których skorzystało ponad 6 milionów osób. Podczas Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii wyłoniono najlepsze projekty nastolatków działających społecznie w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. pokaz mody online promujący ekologiczne rozwiązania w produkcji i doborze ubrań, skonstruowanie bionicznej protezy ręki, publikacja 150 książek z przestrzennymi obrazkami dla niedowidzących dzieci, nowoczesna platforma online zachęcająca do aktywnego trybu życia, czy zbiórka charytatywna przeciw ubóstwu menstruacyjnemu.

Aktywne działanie zamiast uczenia się w szkolnej ławce - właśnie zakończyła się rekordowa pod względem udziału młodzieży edycja olimpiady Zwolnieni z Teorii, której założeniem jest edukacja młodzieży oparta na praktyce i doświadczeniu. Każdego roku punktem kulminacyjnym olimpiady jest Wielki Finał, podczas którego wybierane są zespoły młodzieżowe otrzymujące Złote Wilki - nagrody za najlepsze zrealizowane projekty społeczne w Polsce. Jak zauważają uczestnicy, udział w olimpiadzie to jedna z niewielu okazji, kiedy młodzież działając dla innych, zdobywa dla siebie kompetencje proinnowacyjne, potrzebne w pracy i prawdziwym życiu takie jak np. umiejętność współpracy, zarządzanie swoim czasem i budżetem, rozwiązywanie problemów, empatia czy wrażliwość społeczna.

Gala Wielkiego Finału 2020, którą poprowadził Karol Paciorek, popularny polski youtuber, odbyła się 16 czerwca o godz. 19. Tym razem, w odpowiedzi na sytuację epidemiczną, przyjęła nową formę, wydarzenia online. Realizowanie projektów społecznych jeszcze nigdy nie było tak aktualne jak w okresie pandemii. Z jednej strony pokazała nam ona, jak ważne jest mobilizowanie się we własnym otoczeniu i pomaganie innym, a z drugiej, jak bardzo internetowy świat przyspieszył. Pandemia sprawiła, że mamy do czynienia z jeszcze większą automatyzacją niż do tej pory, co pokazuje, że kompetencje przyszłości, o których przydatności myśleliśmy w perspektywie najbliższych lat, stały się już dzisiaj kompetencjami teraźniejszości - podkreśla Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii.

W tegorocznym Wielkim Finale wręczono aż 16 Złotych Wilków. Kategorie standardowo podzielone były na zwycięskie projekty według formatu oraz według tematu. Nowością w tegorocznej edycji, w odpowiedzi na nieoczekiwane dostosowywanie projektów do wymagań związanych z pandemią, była nagroda specjalna w postaci Złotego Wilka za zmianę.Ostatnie miesiące pokazały nam jak bardzo ważną kompetencją, nie tylko w realizowaniu projektów społecznych, ale także w szkole czy biznesie, jest umiejętność zarządzania zmianą. Pandemia spowodowała, że taką umiejętnością musiała wykazać się większość uczestników olimpiady. Jednak po wielu rozmowach z uczestnikami okazało się, że bardzo dużo projektów zarządzało zmianą już wcześniej, dlatego podjęliśmy decyzję, że konieczne jest stworzenie takiej kategorii, doceniającej niezbędną już kompetencje w dzisiejszym świecie - tłumaczy Paula Bruszewska.

Zwycięzcą nagrody specjalnej w postaci Złotego Wilka za zmianę został projekt "Code::Girls", czyli kampania społeczna pokazująca potencjał kobiet do osiągania wysokich wyników w różnych obszarach informatyki. W ramach realizacji projektu rozpoczęłyśmy przygotowania do międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej "Kobiety w IT (nie)możliwy sukces". Wybuch pandemii niestety nagle uniemożliwił nam jej organizację. Jednak wraz z pomocą naszego partnera, firmy Enea, dniami i nocami zmieniałyśmy naszą stronę i koncepcję tak, aby stworzyć platformę konferencyjną i przeprowadzić wydarzenie online. Udało nam się. W konferencji wzięło udział ponad 600 osób z 6 różnych państw - mówiły podczas gali Wielkiego Finału Patrycja Wasielewska oraz Agnieszka Mańke, realizatorki projektu z VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nagrodzone projekty wybierane według formatu, podzielone zostały na 4 kategorie takie jak zbiórka charytatywna, wydarzenie publiczne, projekt technologiczny i reklama społeczna. Najlepszy w kategorii projekt technologiczny okazał się "Waggle.pl", nowoczesna platforma, której celem jest zachęcanie do aktywnego trybu życia w czasach, kiedy kondycja fizyczna nie jest priorytetem. W trakcie tych kilku miesięcy udało nam się stworzyć od zera stronę internetową, która jest w stanie wskazać jeden z ponad 170 punktów sportowych na terenie Wrocławia i okolic. Nasz pomysł był prosty. Wiele osób chce się ruszać, ale nie zawsze wie gdzie może to robić. Do tej pory już 3 tysiące osób postanowiło sprawdzić naszą stronę - mówili twórcy projektu z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej.

W kategorii zbiórka charytatywna najlepszym projektem okazała się "Akcja Menstruacja", podczas której zorganizowano ogólnopolską zbiórkę środków higieniczno-sanitarnych dla tych kobiet, których nie stać na ich zakup oraz akcję humanitarną dla kobiet w Kamerunie. Dzięki nam polska telewizja po raz pierwszy poruszyła temat ubóstwa menstruacyjnego. Chciałybyśmy, aby środki menstruacyjne były powszechnie dostępne dla tych, którzy ich potrzebują oraz żeby wreszcie zaczęły być postrzegane jako produkt pierwszej potrzeby. Po wielu wzlotach i upadkach oraz roku działalności śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby w mentalności Polaków okres przestał być tematem tabu raz na zawsze - mówiła na gali Magdalena Demczak, uczennica I LO im. Mikołaja Kopernika w Lubinie.

Projekty rywalizujące według tematu podzielone zostały na 7 kategorii takich jak: kultura, zdrowie i sport, edukacja, przestrzeń miejska, społeczeństwo obywatelskie, ekologia i natura oraz społeczność lokalna. W tych kategoriach Złotego Wilka otrzymało aż 11 projektów. Jednym z nich były "GadkiSzmatki", zwycięzca kategorii ekologia i natura, czyli pokaz mody online promujący wśród młodzieży ekologiczne rozwiązania w produkcji i doborze ubrań. Naszym projektem chcieliśmy osiągnąć przede wszystkim zmianę myślenia. GadkiSzmatki to nie tylko ekologia i mówienie o tym jak wpływa fast fashion na naszą planetę. Tu chodzi o coś więcej, o świadomość, że jeśli nie zaczniemy działać w jakiejkolwiek sprawie, to nigdy nic się nie zmieni w naszym życiu i na świecie - mówiła podczas gali Paulina Domek z Liceum Plastycznego im. Władysława Hasiora w Koszalinie.

W kategorii społeczeństwo obywatelskie nagrodzono projekt "100naStart", polegający na wydrukowaniu 150 książek z przestrzennymi obrazkami dla dzieci z dysfunkcjami wzroku. Zdecydowaliśmy się zorganizować zbiórkę pieniędzy, by wydrukować pierwszy na świecie nakład innowacyjnych książeczek zawierających już nie tylko tekst pisany alfabetem Braille’a, ale także czarnodruk i, co najważniejsze, przestrzenne oraz kolorowe ilustracje. Finalnie wydrukowaliśmy nie sto, jak pierwotnie zakładaliśmy, ale aż 150 książeczek dotykowych. Po zakończeniu pandemii wyślemy je do 28 ośrodków, fundacji i stowarzyszeń pomagających osobom niewidomym. Z niecierpliwością czekamy na moment, gdy ucieszą one tysiące dzieci w całej Polsce i za granicą - podsumowali podczas swojej prezentacji na gali autorzy projektu z II Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

Wszystkie zwycięskie projekty w tegorocznej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii, wraz ze szczegółowymi ich opisami, dostępne są na stronie www.wielkifinal.zwolnienizteorii.pl . Relację z gali można obejrzeć na stronie Zwolnionych z Teorii w serwisie Facebook.