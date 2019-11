PKP Intercity zakończyło montaż bezprzewodowej łączności wi-fi w pociągach Pendolino kursujących po Polsce - poinformował prezes PKP Intercity Marek Chraniuk. Urządzenia zamontowano w 19 składach.

Wi-fi jest dostępne w 19 składach Pendolino (zdj. ilustracyjne) / Mariusz PIekarski / RMF FM

Zakończyliśmy montaż bezprzewodowej łączności wi-fi we wszystkich dostępnych pociągach Pendolino. Proces ten rozpoczęliśmy w grudniu 2018 roku. Ostatni skład został w nią wyposażony 20 listopada - powiedział prezes PKP Intercity. Dodał, że na zamontowanie czeka jeszcze pociąg, który został uszkodzony w wypadku pod Ozimkiem w kwietniu 2017 roku.

Chraniuk przekazał, że koszt montażu instalacji i jej konserwacja oraz utrzymanie przez pięć lat to 31,7 mln zł.



Sieć wi-fi jest dostępna w 341 składach i wagonach, w tym w 19 składach Pendolino, 20 składach Pesa Dart, 20 składach FLIRT.



/ Materiały prasowe

Zgodnie z planami spółki do roku 2023 bezprzewodowy internet będzie stanowił standardowe wyposażenie około 80 proc. składów PKP Intercity, docelowo zaś sieć wi-fi będą miały wszystkie pociągi spółki.



Do Pendolino sygnał wi-fi dostarczany jest przez trzech operatorów, a system w pociągu wybiera ten, który jest najsilniejszy.



Korzystanie z wi-fi jest bezpłatne. Można wybrać dwie wersje logowania. Pierwsza zapewnia korzystanie z łączności bezprzewodowej przez 15 min. W tym przypadku wystarczy zaakceptować regulamin. Druga wersja logowania zapewnia dostęp do sieci bez ograniczeń, ale wymaga podania własnego adresu e-mail.