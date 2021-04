Mazowieccy policjanci wszczęli postępowanie w sprawie wesela, które zorganizowano w ostatnią sobotę w Siedlcach, pomimo obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Za sprowadzenie zagrożenia epidemiologicznego organizatorom grozi kara do 8 lat więzienia. W Polsce wciąż obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. Dziś - obostrzenia przedłużono co najmniej do przyszłej niedzieli.

REKLAMA